В Кремле заявили о необходимости убедить Баку и Ереван сесть за стол переговоров

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе встречи с руководителями международных информагентств

В московском Кремле считают, что Азербайджану и Армении на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе необходимо начать переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Главное — это убедить, убедить и Ереван, и Баку отказаться от силовых методов и сесть за стол переговоров, — цитирует «РИА Новости» представителя Кремля.

Дмитрий Песков уточнил, что российские миротворцы уже работают над возвращением урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе «в политико-дипломатическое русло». Единственной субстантивной базой этого процесса он назвал трехсторонние документы, принятые два-три года назад.

Напомним, Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «обеспечения положений Трехстороннего заявления» от 10 ноября 2020 года. Среди целей операции восстановление конституционного строя страны и «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

После начала азербайджанских «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности страны. В Минобороны государства заявили, что их Вооруженных сил в непризнанной республике нет.

Позже Никол Пашинян сообщил, что Ереван в сложившейся ситуации не будет «предпринимать никаких необдуманных действий». Армения, по его словам, «не участвует в военных действиях».

Нагорный Карабах тем временем уже предложил Азербайджану немедленно «прекратить огонь». Его власти хотят организовать переговоры с целью «развязки сложившейся ситуации».

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Ситуация там обострилась три года назад. Подробнее — в специальном сюжете «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина