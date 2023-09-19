Татарстанцев предупредили о заморозках ночью и утром 20 сентября

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане, в том числе и в Казани, ночью и утром в среду, 20 сентября, возможны заморозки. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу, заморозки возможны местами в воздухе и на почве. Температуры могут опуститься до 0... -2 градусов.

Также в Татарстане ночью и утром в среду местами возможен туман. В целом прогнозируется от 0 до +5 градусов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Днем 20 сентября в Татарстане ожидается от +18 до +23°С. В Казани температуры воздуха составят от +20 до +22 градусов.

Напомним, заморозки в Татарстане возможны и ночью в четверг. До конца недели в республике прогнозируется теплая погода — днем воздух будет прогреваться до +25 градусов.

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Татьяна Демина