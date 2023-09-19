Нагорный Карабах предложил Азербайджану организовать переговоры

Нагорный Карабах после начала Азербайджаном «антитеррористических мероприятий локального характера» предложил Баку «прекратить огонь» и организовать переговоры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление единого информационного центра непризнанной республики.

Прекратить огонь Нагорный Карабах призывает «немедленно». Начать переговоры предлагается с целью «развязки сложившейся ситуации».

Напомним, Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «обеспечения положений Трехстороннего заявления» от 10 ноября 2020 года. Среди целей операции восстановление конституционного строя страны и «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

— В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения, — заявили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ведомстве обратили внимание, что мирное «население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями». Азербайджан намерен выводить из строя «только легитимные военные цели».



После начала азербайджанских «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности Армении. В Минобороны страны заявили, что ее Вооруженных сил в непризнанной республике нет.

Никол Пашинян сообщил, что Ереван, где на фоне ситуации в Нагорном Карабахе начались акции протеста, в сложившейся ситуации не будет «предпринимать никаких необдуманных действий». Армения, по его словам, «не участвует в военных действиях».



Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Ситуация там обострилась три года назад. Подробнее — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина