Михаило-Архангельская церковь в Татарстане торжественно открылась после реставрации

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Камско-Устьинском районе Татарстана состоялось освящение и торжественное открытие Михаило-Архангельской церкви, сообщает корреспондент «Реального времени».



«Церковь Михайло-Архангельская» 1757 года постройки — объект культурного наследия регионального значения. Ее строили на деньги прихожан, а в 1856 году кардинально перестроили на средства помещицы Соколовой. Сегодня здание церкви открылось после реставрации.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Первая попытка восстановить памятник деревянного зодчества закончилась неудачей. Реконструкцию двух старинных храмов из Татарстана в 2020 году доверили реставратору из Вологды Александру Попову. Со своей задачей он не справился, практически полностью разрушив памятники старины. Церковь сильно пострадала от долгого хранения под открытым небом в разобранном виде, а часть конструкций и вовсе была утрачена. В результате памятники вернули в республику и начали восстанавливать силами своих мастеров.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В начале XX века также на пожертвования церковь была пристроена с западной стороны одноэтажным четвериком притвора. Интерьер храма при ремонте 1856 года был сильно изменен. Потолки над алтарем, трапезной подшили досками, над храмовой частью установили подвесной потолок по балкам, тем самым изолировав восьмерик.

В 1912 году на средства прихожан была выстроена колокольня, нижний, более широкий сруб которой стал притвором храма. Церковь действовала вплоть до 1930-х годов. В дальнейшем ремонт в ней ни разу не проводили, а храм использовали как хранилище зерна. В 2021 году на объекте провели первоочередные противоаварийные работы.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

О том, как реставратор Михаило-Архангельской церкви выиграл тяжбу с мастерской из Костромы, в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко