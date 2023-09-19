Европарламент предложил ввести санкции против Азербайджана
Депутаты Европарламента призвали Совет ЕС ввести санкции против Азербайджана за военные действия в Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на их заявление.
— В отсутствие немедленного прекращения продолжающегося нападения мы призываем Совет ЕС фундаментально пересмотреть отношения с Азербайджаном и рассмотреть вопрос о введении санкций против ответственных властей Азербайджана, — сказано в сообщении.
Также депутаты осудили действия Азербайджана. Они считают их «неоправданными и заранее спланированными».
Сегодня Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. Среди целей операции — восстановление конституционного строя страны и «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».
Нагорный Карабах после начала Азербайджаном «антитеррористических мероприятий локального характера» предложил Баку «прекратить огонь» и организовать переговоры с целью «развязки сложившейся ситуации».
Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева готова провести встречу с представителями армянского населения Нагорного Карабаха. Она может состояться в городе Евлах.
Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Ситуация там обострилась три года назад. Подробнее — в специальном сюжете «Реального времени».
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