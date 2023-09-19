Европарламент предложил ввести санкции против Азербайджана

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Депутаты Европарламента призвали Совет ЕС ввести санкции против Азербайджана за военные действия в Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на их заявление.

— В отсутствие немедленного прекращения продолжающегося нападения мы призываем Совет ЕС фундаментально пересмотреть отношения с Азербайджаном и рассмотреть вопрос о введении санкций против ответственных властей Азербайджана, — сказано в сообщении.

Также депутаты осудили действия Азербайджана. Они считают их «неоправданными и заранее спланированными».

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. Среди целей операции — восстановление конституционного строя страны и «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

Нагорный Карабах после начала Азербайджаном «антитеррористических мероприятий локального характера» предложил Баку «прекратить огонь» и организовать переговоры с целью «развязки сложившейся ситуации».

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева готова провести встречу с представителями армянского населения Нагорного Карабаха. Она может состояться в городе Евлах.

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Ситуация там обострилась три года назад. Подробнее — в специальном сюжете «Реального времени».

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Айрат Назипов