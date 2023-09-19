Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане выросло более чем на треть

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Татарстане число госпитализацией пациентов с коронавирусом продолжает расти. С 11 по 17 сентября в больницы попали 82 человека, что на 36,6% больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.



Напомним, с 7 по 13 августа госпитализировали 23 татарстанца, заразившихся коронавирусом, с 14 по 20 августа — 28 человек, с 21 по 27 августа — 34 заболевших. С 28 августа по 3 сентября в больницы положили 42 зараженных, а с 4 по 11 сентября — 60.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По последним данным, с начала пандемии в Татарстане зарегистрировали 207 009 случаев заражения коронавирусом и 204 770 фактов выздоровления. Умерли от COVID-19 в республике 2 010 человек.

Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина