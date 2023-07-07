Итоги дня: повышение утильсбора на авто, Карадениз в «Рубине-2», предстоящее похолодание в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 7 июля:
- Зарегистрированный 6 июля 2023 года рекорд среднемировой температуры (17,23 °С) не станет последним, в ближайшем будущем возможны новые максимумы, в том числе и этим летом, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
- Завтра, 8 июля, в Татарстане станет самым жарким днем с начала лета, однако уже на следующей неделе, начиная со вторника, похолодает: температуры воздуха могут опуститься несколько ниже климатической нормы. Днем прогнозируется до +20 градусов. Однако похолодание будет коротким, подчеркнул профессор КФУ Юрий Переведенцев.
- В МИД России подвели итоги рабочей встречи министра иностранных дел страны Сергея Лаврова и раиса Татарстана Рустама Минниханова. В сообщении ведомства указано, что оно продолжит помогать республике в вопросах укрепления и налаживания внешних связей.
- Президент России Владимир Путин подписал указ, регулирующий правовое положение россиян, имеющих гражданство Украины, а также утверждающий порядок взаимодействия государственных органов по этому вопросу. Документ вступил в силу с даты его подписания — 6 июля.
- В Казани на ул. Николая Ершова после закрытия подземного перехода из-за реконструкции входной группы Центрального парка культуры и отдыха имени Горького после жалоб казанцев появится светофор. Его установят около остановки общественного транспорта «ЦПКиО им. Горького». Светофор должен заработать во вторник, 11 июля.
- Нефтегазовые доходы российского бюджета за январь — июнь сократились на 47%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 3,38 трлн рублей. Это связано со снижением котировок цен на нефть марки «Юралс», снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. При этом ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 8,99 трлн рублей и увеличились на 17,8% г/г.
- Минсельхоз России сохраняет прогноз по сбору урожая в 2023 году в объеме 123 млн тонн, из них 78 млн тонн должно быть пшеницы, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев на выставке «Всероссийский день поля» в Казани. Но фактический сбор урожая, по его словам, может быть выше.
- В доме на улице Чехова, 8/2 в Казани, в котором 3 недели назад произошел пожар, восстановили крышу. На кровле смонтирован профильный лист. Остались только внутренние работы.
- Утилизационный сбор на легковушки, легкие коммерческие автомобили и автобусы, ввозимые в Россию для перепродажи в течение года, проиндексируют с 1 августа 2023 года. При этом индексация не затронет физлиц, импортирующих авто с двигателем объемом до 3 л для личного пользования, для них никаких изменений не будет.
- Рустам Минниханов поддержал решение правительства России по поводу индексации утилизационного сбора. Раис Татарстана подчеркнул, что «сегодня перед отраслью стоит задача перезапустить простаивающие площадки, увеличить объемы производства как автомобилей, так и отечественных компонентов к ним». Минниханов считает, что это позволит сохранить рабочие места на предприятиях и создать новые.
- В казанском МУП «Метроэлектротранс» представили обновленный логотип в честь 75-летия пуска первого троллейбуса в столице Татарстана. Изменения вступили в силу с сегодняшнего дня. Новый логотипа появится на всем электрическом транспорте предприятия, форменной одежде сотрудников, спецтехнике и автотранспорте, метрополитене, жетонах и так далее.
- В преддверии футбольного матча за Суперкубок России в Казани совместно с РФС и другими структурами идет работа по подготовке плана безопасности, заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. По его словам, в городе усилят городской транспорт. На территории стадиона будут работать все пропускные пункты. Также болельщикам предоставят парковку.
- Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким в ближайшее время внесут на рассмотрение проект, который позволит признать нажитое в сожительстве имущество совместной собственностью при определенных условиях, например, наличии общего несовершеннолетнего ребенка и хозяйства, а также сам факт совместной жизни.
- Основательница известной сети казанских оздоровительных центров и салонов красоты Залина Мурадимова планирует построить летнее кафе по соседству со своим заведением на улице Гоголя — во дворе старинного особняка, дома Чукашева, и поблизости от еще одного памятника — усадьбы Сандецкого. По задумке оно будет выполнено в историческом стиле — как аналог приусадебных террас на рубеже XIX—XX веков. Подробнее — в материале.
- Приложение Threads от Meta* де-факто технически блокируется в России, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
- В Казани возродили дважды расформированный футбольный клуб «Рубин-2». Команда заявилась на следующий сезон во Вторую лигу. Фарм-клуб «Рубина» будет играть в Группе 4 «Дивизиона Б». В первом туре «Рубин-2» примет екатеринбургский «Урал-2». Матч пройдет 16 июля.
- Новым главным тренером «Рубина-2» стал легендарный полузащитник казанской команды Гёкдениз Карадениз. Новый наставник играл в «Рубине» с 2008 по 2018 год. Вместе с командой он дважды выигрывал золотые медали в чемпионате России, завоевывал кубок России, дважды брал Суперкубок России и стал обладателем бронзовых медалей в Премьер-лиге.
- Международные резервы России на 1 июля 2023 года составили $582,418 млрд, что на 0,3% (или на $1,757 млрд) ниже показателя на начало июня. За июнь валютные резервы увеличились на 0,26% — до $439,503 млрд, стоимость монетарного золота в резервах уменьшилась за месяц на 2% и составила $142,915 млрд.
- Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность международной организации Human Rights House Foundation из Норвегии. В Генпрокуратуре добавили, что «провокационная информационная повестка НПО нацелена на политическую и экономическую изоляцию России на международной арене».
- За первое полугодие 2023 года судебные приставы Татарстана взыскали 8,2 млрд рублей, сообщили ГУ ФССП России по республике. В этом году приставы составили более 7 тысяч актов ареста имущества должников на общую сумму 3,8 млрд рублей. Стоимость арестованного имущества, переданного на реализацию, составила 1,5 млрд рублей.
- В Татарстане в первом полугодии с должников по алиментам взыскали 469 млн рублей, что на 175 млн рублей больше, чем за 6 месяцев 2022 года, сообщили в ГУ ФССП России по республике. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов в республике, составила 88,4%.
- Как выяснило «Реальное время», на строительство новой пассажирской пристани в Чистополе выделили более 419 миллионов рублей. Источником финансирования выступает республиканский бюджет. Из-за работ по возведению пристани, которые должны завершиться до 1 декабря текущего года, город отказался от ежегодной речной навигации. О том, как будет выглядеть новое здание вокзала и почему его проект создавался с 2020 года, — в материале «Реального времени».
Ключевые события 499-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что в течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
- На Донецком направлении отражено 10 атак противника в районах населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное Донецкой Народной Республики.
- На Краснолиманском направлении ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены две атаки противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.
- На Запорожском направлении нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области.
- На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Красное Первое, Синьковка, Масютовка и Тимковка Харьковской области.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России в течение суток поражены 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114 районах.
- Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Одаровка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган».
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Илина Хакимова
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