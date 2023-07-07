В пострадавшем от пожара доме на улице Чехова в Казани собрали крышу

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (пожар в доме на ул. Чехова 14 июня)

В доме на улице Чехова, 8/2 в Казани, в котором три недели назад произошел пожар, восстановили крышу. На кровле смонтирован профильный лист, сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

— Остались внутренние работы: огнезащитная обработка стропил, футеровка дымоходов, монтаж вентиляционных каналов и восстановление шахт дымоходов на чердак. Подрядные организации к работам приступили, в планах завершить работы за месяц, — рассказали в администрации.

Сейчас управляющая компания приводит в порядок подъезды и красит потолки. Уточняется, что у жильцов есть вода, канализация и электричество. Дожди не приносят им каких-либо проблем.

Крыша жилого дома №8/2 на улице Чехова загорелась 14 июня. Жильцов дома в тот же день эвакуировали, им предоставили временное жилье в одной из городских гостиниц. Некоторые отправились к родственникам и близким. Пострадавших не было.

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Айрат Назипов