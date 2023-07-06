Подземный переход и остановку возле парка Горького в Казани закрыли на три месяца

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Возле парка Горького в Казани закрыли подземный переход и перенесли остановку на 300 метро вперед. На месте установят единый проницаемый павильон, который будет служить и остановкой, и входом в переход.

— Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, закрытие планируется на три месяца, но работы постараются завершить раньше, — указали в исполкоме города.

На время работ пройти через подземный переход будет невозможно. Ближайшие наземные переходы расположены по ул. Зинина и ул. Горького. Саму остановку пока перенесли на 300 метров вперед. Дойти к ней можно вдоль забора по специально организованному проходу.

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Маргарита Головатенко