Казанский «Рубин-2» заявился во Вторую лигу России по футболу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани возродили дважды расформированный футбольный клуб «Рубин-2». Команда заявилась на следующий сезон во Вторую лигу.

Фарм-клуб «Рубина» будет играть в Группе 4 «Дивизиона Б». В первом туре «Рубин-2» примет екатеринбургский «Урал-2». Матч пройдет 16 июля.

К предстоящему сезону футболисты готовятся на клубной базе в Соцгороде и сегодня сыграют контрольный матч с кировским «Динамо».

«Рубин-2» был основан в 1997 году. По окончании сезона-2014/15 был расформирован. В 2018 году клуб снова был возрожден, но через три года ФК опять прекратил существование. 6 июня 2023 года клуб получил аттестат для участия во Второй лиге.

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Айрат Назипов