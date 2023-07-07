Во дворе дома Чукашева появится кафе владелицы казанской сети спа-салонов

Как стало известно «Реальному времени», основательница известной сети казанских оздоровительных центров и салонов красоты Залина Мурадимова заинтересовалась бизнесом в сфере общепита. Предпринимательница планирует построить летнее кафе по соседству со своим заведением на улице Гоголя — во дворе старинного особняка, дома Чукашева, и поблизости от еще одного памятника — усадьбы Сандецкого. По задумке оно будет выполнено в историческом стиле — как аналог приусадебных террас на рубеже XIX—XX веков. Подробнее — в материале.

Вторую жизнь исторической территории, где когда-то кипела жизнь

Во дворе красивого старинного особняка — дома купца Чукашева по ул. Горького, 19 — скоро появится новое заведение общепита. Сезонное летнее кафе строит владелица казанских спа-салонов Deva Monoi Залина Мурадимова, причем рядом с одним из своих заведений. Судя по проекту, который прошел государственную историко-культурную экспертизу, территорию благоустроят так, чтобы максимально приблизить ее к исторически сложившимся традициям размещения террас и садов с фонтанами в дворовой части городских усадеб на рубеже XIX—XX веков:

— Размещение и обустройство на территории объекта сезонных (летних) элементов конструкций террасы (летнего кафе) и модернизация существующего павильона даст возможность продемонстрировать жителям и гостям города Казани дворовую часть усадьбы дома Чукашева, в настоящее время спрятанную во дворе, будет способствовать популяризации объекта культурного наследия и даст вторую жизнь исторической территории, где когда-то кипела жизнь, — обещают авторы проекта.

Во дворе красивого старинного особняка — дома купца Чукашева по ул. Горького, 19 — скоро появится новое заведение общепита. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

По их словам, предложение позволит сохранить и продемонстрировать традиции использования дворовой части территории усадьбы в качестве рекреационной зоны с формированием уютного общественного пространства, актуального на сегодняшний день. А также позволит использовать территорию памятника в новых реалиях и содержать прилегающую территорию в надлежащем состоянии.

Специалисты напомнили, что в дореволюционной России дворовая часть, обычно скрытая от посторонних глаз, являлась излюбленным горожанами местом для совместного отдыха семьи и ближайшего окружения хозяев усадебных комплексов. Нередко зажиточные горожане специально строили гостевые дома и флигели на территории домовладения, которые затем сдавали внаем либо их использовали выросшие дети и близкие родственники владельца усадьбы, как было и в семье Чукашевых.

В частности, усадьба купца неоднократно перестраивалась — она была застроена по периметру капитальными каменными строениями под жилую и хозяйственную функции. Позже эту территорию разделили на два домовладения (исходя из материалов паспорта БТИ предположительно 2002 г.).

Во дворе за домом Чукашева сохранилось одно из таких строений, которое не является объектом культурного наследия — оно было перестроено из одноэтажных служб в двухэтажное здание. Другие дворовые постройки в 2009 году по причине ветхости снесли. В 2019 году этот земельный участок с оставшимся двухэтажным зданием приобрела Залина Мурадимова.

Во дворе за домом Чукашева сохранилось одно из таких строений, которое не является объектом культурного наследия. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Терраса и павильон в двух вариациях



Как указано в акте ГИКЭ, при создании проекта обустройства летнего кафе за основу взяли фотографии аналогов исторических дворовых территорий городских усадеб Казани, имевших некапитальные террасы и дворовые постройки. В качестве аналогов использовались и снимки павильонов, расположенных на территориях общего пользования, парках и скверах как элементы рекреационного назначения.

Как правило, их строят преимущественно из деревянных легко возводимых сборных конструкций. Помимо дерева используют и другие природные материалы — легкие навесы из ткани, типа «маркизы», тенты, а также традиционное металлическое покрытие — крашеное железо. Для мощения террас в богатых домовладениях и усадьбах применяли камень — известняк, красный кирпич, уложенный тычком или ложком вниз, или деревянные настилы. Все это легло в основу концепции открытой террасы с двумя перголами в современном решении — это навес для защиты от солнца или полноценная зона отдыха с летней кухней и барбекю и мебелью, которые появятся на площадке сезонного кафе и за пределами территории объекта культурного наследия.

Фото: скрин эскизного проекта, предоставлено realnoevremya.ru предпринимателем

Территория кафе будет разделена на две зоны. В одной, со стороны восточного фасада здания перед центральным входом, расположится некапитальная открытая деревянная терраса. Здесь установят летнюю мебель, вазоны, а асфальтовое покрытие и брусчатку снимут, чтобы заменить на декоративный щебень в сочетании с уличной плиткой. Для покрытия террасы используют светопрозрачные материалы в сочетании с легкими тканями в декоративном оформлении. Чтобы в случае сильного ветра и осадков защитить посетителей, вертикальные проемы заполнят прозрачным жидким стеклом.

Во второй зоне будет модернизированный павильон контейнерного типа, который планируется использовать в качестве летнего кафе без кухни, а также для защиты центрального входа от солнца и осадков. Вместо крайнего оконного проема со стороны северного фасада здания появится дверной проем, который свяжет строение с павильоном. Противопожарную металлическую лестницу демонтируют и перенесут на противоположную сторону здания.

Проектировщики предложили заказчику два варианта исполнения террасы и павильона: первый — в исторической интерпретации с заимствованием декоративных элементов ограждающих конструкций. Они дополнят собой ассоциативный ряд исторического образа павильона конца XIX — начала XX веков. Современное исполнение предусматривает использование традиционных материалов и открытые балочные конструкции без какого-либо декоративного оформления. При этом существующий павильон будет обшит светопрозрачными материалами, а летняя терраса будет представлять собой деревянную каркасную конструкцию — модуль без фундамента.

Фото: скрин эскизного проекта, предоставлено realnoevremya.ru предпринимателем

— В итоге оформлять террасу было решено в историческом стиле — по аналогам, собранным в проекте. Ее украсят пилястрами в сочетании с аркадой. Но работы, пока документация не рассмотрена окончательно, еще не начинаем, — сообщила «Реальному времени» казанский реставратор Лейсан Ахтямова, которая провела экспертизу проекта.

Поскольку кафе обустроят в границах исторического центра Казани, а также в охранных зонах объектов культурного наследия — дома Чукашева и усадьбы Сандецкого, проект изучили на предмет обеспечения сохранности этих памятников. Эксперт пришла к выводу, что предлагаемые решения исторически обоснованы и не нарушат особенностей ОКН.



«Реальное время» связалось с Залиной Мурадимовой, которая рассказала, что при подготовке проекта были проведены архивные и библиографические исследования, дана оценка существующего состояния территории.

— Прежде чем были приняты какие-то проектные решения, была проведена большая исследовательская и аналитическая работа совместно с архитекторами-реставраторами. В настоящее время проходит процедура согласования научно-проектной документации в Комитете Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия, о чем свидетельствует размещенный для прохождения общественного обсуждения акт государственной историко-культурной экспертизы. Соответственно, в соответствии с федеральным законом №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации», создание площадки отдыха будет начато после получения согласования необходимой документации госорганом, — пояснила Залина Мурадимова.

По словам предпринимательницы, учитывая камерность обстановки, близость жилого многоквартирного дома, а также тот факт, что основной деятельностью компании являются спа-услуги, организация прилегающего пространства ориентирована на гостей салонов. Однако «идея организации более открытого пространства также возможна к рассмотрению, но необходимо сначала это обсудить с правообладателями соседних территорий». Пространство отдыха предусматривает исключительно наличие кофезоны и фитозоны, где посетителям предложат травяные чаи и кофе. Соответственно, меню и шеф-повар не предусмотрены. Других соинвесторов нет: «Члены моей семьи являются единственными инвесторами данного проекта», — уточнила Мурадимова.



Казанская предпринимательница имеет диплом кардиолога. В 2014 году после окончания медуниверситета и практики в отделении кардиохирургии в РКБ решила заняться бизнесом и открыла свой первый спа-салон в Казани на ул. Гоголя, 10. Сегодня руководит холдингом, в который помимо нескольких оздоровительных центров входят клиника косметологии и биохакинга Quant Qulto. В 2022 году ее компания «Самуи», объединяющая заведения индустрии здоровья и красоты, заработала 79 млн рублей, чистая прибыль составила почти 1 млн рублей. В этом году совладельцем бизнеса (5%) стал Раиль Юнусов, собственник ООО «Строительная компания Тоннель».

Известен и брат Залины Мурадимовой — Марсель Мифтахов, советник председателя Госсовета Татарстана, кандидат экономических наук, преподаватель Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма, основатель казанского клуба единоборств «Рух».

Других соинвесторов нет: «Члены моей семьи являются единственными инвесторами данного проекта», уточнила Мурадимова. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Украшения Казани — дом Чукашева и усадьба Сандецкого

Красивое двухэтажное здание по улице Большой Лядской (сейчас ул. Горького) было построено в 1908 году по заказу потомственного купца Александра Чукашева, который вместе с братом в начале XX столетия переехал жить в Казань. В отличие от большинства именитых чистопольских фамилий Чукашевы произошли от крестьян. Один из основателей рода служил приказчиком в лавке у богатого купца, а накопив свой капитал, открыл собственную торговую точку, где продавал соль. Затем занялся хлебной торговлей.

Первым из известных представителей рода был Иван Чукашев — почетный гражданин Чистополя и купец 1-й гильдии. Занимаясь хлеботорговлей, он имел хлебные амбары не только в родном городе, но и в Рыбинске и Ярославской губернии. Купцы Чукашевы на протяжении почти сотни лет занимались хлеботорговлей, а также владели крупным заводом и ветряными мельницами, занимали торговые амбары Александро-Невской лавры в Петербурге. Во второй половине XIX века чистопольская фирма «Братья Чукашевы» значилась среди самых крупных хлебных предприятий России.



В 1907 году братья Чукашевы — Александр, Николай и Сергей, объединив свои капиталы, образовали торговый дом «Братья Чукашевы» с общим годовым доходом более 36 тысяч рублей. Братья переехали в Казань и за 8 тысяч рублей выкупили у почетного гражданина города Николая Михайлова дом с усадьбой площадью почти в 1,5 кв. саженей на пересечении ул. Большой Лядской и Поперечно–Лядской. Правда, жить в нем не стали, а решили перестроить. Проект нового двухэтажного каменного особняка, по версии историков, разработал популярный казанский архитектор Константин Олешкевич. Точного подтверждения тому нет, поскольку в советское время проект украли из Архива ТАССР. Новый двухэтажный кирпичный дом по раскладным ведомостям числился за Александром Чукашевым, женатым на Софье Алексеевне и имевшим от брака с ней малолетнего сына.

Красивое двухэтажное здание по улице Большой Лядской (сейчас ул. Горького) было построено в 1908 году. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Декоративное убранство особняка, сочетающее стили барокко и рококо, придает зданию незабываемый и романтический вид. В оформлении фасадов и интерьеров Олешкевич применил различные растительные и зооморфные элементы. Купеческий особняк стал одним из красивейших домов Казани. Наиболее выразительное решение получил главный уличный фасад здания — его композиция не симметрична, а два боковых ризалита, выступая из плоскости стены, придают фасаду пластичность. Северный, большой ризалит акцентирован входами и большим балконом, опирающимся на валютообразные кронштейны. Балкон был огражден каменными балясинами, которые ныне утрачены. Левый вход вел в парадную, а дальше по изумительной по красоте и пластичности лестнице — в сами жилые апартаменты Чукашевых. Справа был размещен вход с двухстворчатой дубовой резной дверью, которая вела в занимавшую весь нижний этаж аптеку известного казанского провизора Юлия Шварца.

Парадные помещения жилых апартаментов выходили окнами на главный фасад. Вдоль западного фасада размещались небольшой парадный холл, далее — зал для балов, в угловой юго-западной части — большая прямоугольная столовая, из которой в теплое время можно было выйти на открытую террасу, где устраивали чаепития. Столовая сообщалась через проходную комнату с кухней, кладовой и другими хозпомещениями. Больше всего посетителей дома поражала лепная отделка интерьеров — стен, карнизов и потолков, которая была выполнена с преобладанием форм рококо. Наиболее пышно были отделаны залы верхнего этажа, откуда шла спиралеобразная лестница с каменными ступенями и ажурной металлической решеткой.

До прихода Советской власти домом владели Чукашевы, после октябрьской революции его национализировали, хотя на первом этаже до последнего работала аптека №14. Помещения верхнего этажа перепланировали под коммунальные квартиры и кабинеты казанского Совнаркома. После реставрации в особняке обосновался республиканский Госкомитет по туризму.

После реставрации в особняке обосновался республиканский Госкомитет по туризму. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Еще одно историческое здание поблизости, усадьбу Сандецкого, занимает Музей ИЗО. Оно было построено в 1906 году, предположительно, по проекту архитектора Карла Мюфке. До 1917 года особняк принадлежал командующему Казанского военного округа генералу Александру Сандецкому. В Казани он руководил недолго — был переведен в Петербург, где стал членом Совета Военного министерства, а затем возглавил Московский военный округ, но в 1915-м году снова был переведен в Казань на ту же должность. Генеральский особняк служил резиденцией командующего. На первом этаже дома размещались вестибюль, приемная, рабочий и служебный кабинеты, адъютантская, большая гостиная, столовая (нижняя), зал с выходом через террасу в сад, буфетная, кухня, жандармская комната со специально оборудованной при ней уборной, комната шофера. На втором этаже остекленные двери вели в биллиардную, в комнате с балконом располагался будуар.

Дом был оборудован по последнему слову техники того времени: в нем имелось электричество, водоснабжение, канализация, калориферное отопление. Здание построили на выкупленном у помещицы Безобразовой участке, хотя прежде почти все командующие военным округом снимали дома у частных владельцев, в основном на Грузинской улице — близкой к Арскому полю, где проходили строевые занятия войск Казанского гарнизона.



1 / 7 предоставлено realnoevremya.ru предпринимателем

предоставлено realnoevremya.ru предпринимателем

предоставлено realnoevremya.ru предпринимателем

предоставлено realnoevremya.ru предпринимателем

предоставлено realnoevremya.ru предпринимателем

предоставлено realnoevremya.ru предпринимателем

предоставлено realnoevremya.ru предпринимателем