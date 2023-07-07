В МИД России пообещали продолжать помогать Татарстану налаживать и укреплять внешние связи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В МИД России подвели итоги рабочей встречи министра иностранных дел страны Сергея Лаврова и раиса Татарстана Рустама Минниханова. В сообщении ведомства указано, что оно продолжит помогать республике в вопросах укрепления и налаживания внешних связей.

— Подтверждена готовность МИД России и впредь оказывать необходимое содействие в налаживании и укреплении внешних связей Республики Татарстан в русле единого внешнеполитического курса страны, — говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся международной и внешнеэкономической деятельности региона. Лавров подметил растущую положительную динамику его взаимодействия с зарубежными партнерами в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Накануне Лавров посетил Казанский Кремль. Он назвал Татарстан одним из лидеров по ведению внешних связей и напомнил, что представительства республики действуют за рубежом: регион активно работает с Узбекистаном, Казахстаном, Азербайджаном и Туркменистаном.



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Айрат Назипов