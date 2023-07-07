«Никаких перегибов никто не собирается делать»: глава Минспорта Татарстана — о проведении Суперкубка в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В преддверии футбольного матча за Суперкубок России в Казани совместно с РФС и другими структурами идет работа по подготовке плана безопасности. Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов:

— План безопасности готовится. Работаем в этом направлении с РФС и другими структурами. Какой‑то стереотип о Казани, к сожалению, существует, но мы научены старым опытом — проблем не возникнет, все будет лояльно и никаких перегибов никто не собирается делать, — цитирует его «Матч ТВ».

По словам министра, в городе усилят городской транспорт. На территории стадиона будут работать все пропускные пункты. Также болельщикам предоставят парковку.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Планируется ли продажа пива? Нет, по закону этого делать нельзя. Исключения были только на чемпионате мира, — добавил Леонов.

Матч за Суперкубок состоится 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена». За титул сразятся «Зенит» и ЦСКА. Посетить игру можно будет без Fan ID.

Из-за проведения матча в столице Татарстана перенесли забег «Ночная Казань» на 19 августа. Решение было принято в целях безопасности участников забега. По этой же причине в городе временно перекроют несколько улиц. Подробный список — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов