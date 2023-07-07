Раис Татарстана поддержал решение правительства по индексации утильсбора

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал решение правительства России по поводу индексации утилизационного сбора. Согласно постановлению, утильсбор на легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили в России повысят с 1 августа. Изменения касаются юридических и физических лиц, целенаправленно ввозящих машины в страну из-за рубежа для перепродажи.

— Сегодня перед отраслью стоит задача перезапустить простаивающие площадки, увеличить объемы производства, как автомобилей, так и отечественных компонентов к ним. Важно к этому процессу подключить индустриальных партнеров. У нас налажены тесные контакты с рядом дружественных стран. И как раз принятое решение повысит инвестиционную привлекательность для них. Что бы партнеры локализовали свои производства у нас в стране, или участвовали в совместных проектах, — передает слова Минниханова его пресс-служба.

Татарстанский лидер считает, что это позволит сохранить рабочие места на предприятиях и создать новые.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Важно, что автомобили отечественного производства не подорожают в последствии индексации утильсбора, так как на них продолжат распространяться программы стимулирования спроса, — констатировал он.

Ставка утилизационного сбора будет индексирована в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя), в 2,5-3,4 раза — на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовые автомобили. Утилизационный сбор на автобусы увеличится в среднем в 2,2-4,8 раза.

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Айрат Назипов