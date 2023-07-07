В Татарстане судебные приставы в этом году взыскали 8,2 млрд рублей

За первое полугодие 2023 года судебные приставы Татарстана взыскали 8,2 млрд рублей, стало известно на заседании коллеги ГУ ФССП России по республике.



В этом году приставы составили более 7 тысяч актов ареста имущества должников на общую сумму 3,8 млрд рублей. Стоимость арестованного имущества, переданного на реализацию, составила 1,5 млрд рублей.

— Хороший результат принесли меры, направленные непосредственно на личность должника, к ним относятся ограничения в виде запрета на выезд из Российской Федерации и ограничение на пользование специальным правом, — отметил руководитель ГУФССП России по Татарстану — главный судебный пристав республики Анвар Закиров.

За шесть месяцев вынесли 174 тысячи постановлений о временном ограничении. На исполнении в Пограничной службе находилось 300 тыс. постановлений об ограничении выезда.

Почти 2 тысячи должников ограничили в праве пользования специальным правом в виде управления транспортными средствами, из них 26,2% — должники по алиментам.

В июне сообщалось, что с начала 2023 года татарстанские судебные приставы взыскали 2 млрд 742 млн рублей кредитной задолженности. Еще 414 транспортных средств и 496 объектов недвижимости были арестованы за неуплату налогов.

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Маргарита Головатенко