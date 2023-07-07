Генпрокуратура России признала деятельность организации Human Rights House Foundation нежелательной

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность международной организации Human Rights House Foundation из Норвегии. Информация опубликована на сайте ведомства.

— Деятельность HRHF и перечисленных национальных домов прав человека направлена на нарушение территориальной целостности государства, дестабилизацию общественно-политической обстановки, дискредитацию проводимой руководством страны внутренней и внешней политики, формирование общественного мнения о необходимости смены власти неконституционным путем. С начала специальной военной операции организации занимаются дискредитацией внешней политики Российской Федерации и Вооруженных Сил России, — считают в Генпрокуратуре.

Там добавили, что «провокационная информационная повестка НПО нацелена на политическую и экономическую изоляцию России на международной арене».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Несмотря на то, что фонд позиционирует себя как независимая международная некоммерческая правозащитная организация, его донорами и партнерами являются Европейский союз, внешнеполитические ведомства Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Литвы, Польши, Чехии, Швейцарии, сообщили в ведомстве.

Месяц назад Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России международной правозащитной группы «Агора». Решение надзорного ведомства принято по итогам проверки. В конце июня Минюст включил «Агору» в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.

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Айрат Назипов