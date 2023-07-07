В Госдуме рассказали о блокировке приложения Threads в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Приложение Threads от Meta* де-факто технически блокируется в России. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

— Threads серьезно интегрирован с Instagram* [запрещен в России, принадлежит Meta*], у них общая база пользователей и, насколько я понимаю, общая серверная инфраструктура. Поэтому уже сейчас без помощи VPN российским пользователям на этот сервис зайти нельзя. То есть техническая блокировка этого сервиса де-факто происходит, — сказал он в интервью ТАСС.

Антон Горелкин считает, что новая соцсеть Meta* уже совсем скоро превратится еще в одно оружие информационной войны.

Фото: realnoevremya.ru

Официальный релиз приложения состоялся 5 июля в 100 странах, включая США, Великобританию, Австралию, Канаду и Японию. За первые сутки аудитория приложения превысила 50 миллионов пользователей. Соцсеть считается аналогом Twitter.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

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Айрат Назипов