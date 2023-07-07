В Казани после жалоб горожан на закрытие перехода установят светофор у парка Горького

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В Казани на ул. Николая Ершова после закрытия подземного перехода из-за реконструкции входной группы Центрального парка культуры и отдыха имени Горького установят светофор. Накануне горожане жаловались на перенос остановки общественного транспорта.

Временный светофор установят около остановки общественного транспорта «ЦПКиО им. Горького». К работам приступят в ближайшее время. Светофор должен заработать во вторник, 11 июля, сообщили в мэрии города.

Подземный переход закрыли 6 июля, а остановку общественного транспорта «ЦПКиО им. Горького» со стороны парка перенесли на 300 метров по ходу дорожного движения, проложив до улицы Карла Маркса, 69, тротуар. Переходить улицу Николая Ершова горожанам предложили на ее перекрестке с улицей Зинина или с улицей Горького.

Казанцы возмутились, что в жаркую погоду им придется идти лишние километры. Некоторые из жителей города предложили установить светофор.

— В жаркую погоду вы предлагаете людям идти лишние километры, чтобы попасть в парк?! А что делать пожилым, людям с колясками? — пожаловалась в соцсетях она из местных жительниц.

— Удивительно, там не такой сильный трафик, могли бы временно сделать надземный переход, вы почему над людьми издеваетесь? Пешком по жаре идти — это вам не в пробке в машине с кондиционером сидеть! — написал еще один житель.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Напомним, подземный переход у парка Горького закрыт на три месяца. Работы могут завершиться и раньше.

Входная группа парка Горького в Казани занимает чуть больше 1,2 гектара — это примерно 4% от общей площади парка Горького в 30 гектаров. Работы по ее обновлению стартовали в этом году. При реконструкции реорганизуют пешеходные потоки, устроят парадное окружение для мемориального комплекса и создадут новый остановочный павильон с теплым помещением, скамейками и лестницами подземного перехода.

Около парка Горького планируют создать велодорожку длиной 950 метров. Ее соединят с существующим веломаршрутом. Для этого предлагается реорганизовать улицу Николая Ершова — число автомобильных полос могут сократить.

По данным на конец июня, работы по благоустройству входной группы парка имени Горького выполнены на 34%. Там изменят зону остановки и спуска в переход. Их планируется объединить в единый проницаемый комплекс.



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Татьяна Демина