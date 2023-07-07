Путин подписал указ о правовом положении россиян с гражданством Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ, регулирующий правовое положение россиян, имеющих гражданство Украины, а также утверждающий порядок взаимодействия государственных органов по этому вопросу.

Документ вступил в силу с даты его подписания — с 6 июля.

— Утвердить прилагаемые: порядок взаимодействия государственных органов при выявлении факта несоблюдения гражданами Российской Федерации, которые считаются не имеющими гражданства Украины, обязанности не совершать действия, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины, проведения проверки по этому факту и вынесения заключения о несоблюдении данной обязанности, — сказано в указе.



Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Так, согласно указу, МВД РФ теперь будет проводить проверку граждан, отказавшихся от украинского документа.

Если должностные лица выявят нарушение, информацию об этом направят в территориальный орган МВД. Затем они направятся в орган внутренних дел, который принял заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины. Решение о проведении проверки будет приниматься в течение трех дней со дня поступления материалов.

Россиян будут уведомлять о начале проверки в течение трех рабочих дней, процедура может длиться не больше двух месяцев.

О результатах проверки сообщается не позднее чем через три дня после утверждения заключения.



— Если в результате проведенной проверки факт несоблюдения установленной обязанности не подтвержден, в том числе если срок проведения проверки истек, но собранные данные недостаточны для подтверждения факта несоблюдения установленной обязанности, проверка прекращается по решению должностного лица, принявшего решение о ее проведении, — говорится в документе.



В марте Путин подписал закон, по которому украинское гражданство россиян будет считаться прекращенным со дня подачи заявления в МВД.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова