В I полугодии с должников по алиментам в Татарстане взыскали 469 млн рублей

С Татарстане в первом полугодии с должников по алиментам взыскали 469 млн рублей, что на 175 млн рублей больше, чем за 6 месяцев 2022 года, об этом стало известно на заседании коллеги ГУ ФССП России по республике.



— Нам удается сохранять положительную тенденцию к снижению остатка неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов из года в год. Управлением выполнен значимый показатель, установленный по этой категории производств, остаток, как по количеству, так и по сумме сокращен. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов составила 88,4%, — сказал руководитель ГУФССП России по Татарстану — главный судебный пристав республики Анвар Закиров.

За первое полугодие 2023 года судебные приставы Татарстана взыскали 8,2 млрд рублей. В этом году приставы составили более 7 тысяч актов ареста имущества должников на общую сумму 3,8 млрд рублей. Стоимость арестованного имущества, переданного на реализацию, составила 1,5 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко