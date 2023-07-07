Гёкдениз Карадениз возглавил «Рубин-2»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Новым главным тренером «Рубина-2» стал легендарный полузащитник казанской команды Гёкдениз Карадениз. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

— Для меня большая честь вновь надеть форму с эмблемой «Рубина». Я провел здесь лучшие годы карьеры в качестве игрока, отдавался на поле, теперь постараюсь помочь клубу в новом качестве, — передает его слова пресс-служба «Рубина».

Новый наставник играл в «Рубине» с 2008 по 2018 год. За 10 лет турецкий полузащитник сыграл 300 матчей и забил 52 гола. Вместе с командой он дважды выигрывал золотые медали в чемпионате России, завоевывал кубок России, дважды брал Суперкубок России и стал обладателем бронзовых медалей в Премьер-лиге.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (Карадениз — слева)

— Нам очень приятно, что Гёкдениз Карадениз снова с нами. Он легенда «Рубина», харизматичная личность, выдающийся игрок, а главное — настоящий патриот клуба и города. Мы вместе с членами правления решили вернуть его в «Рубин» и уверены, что он сумеет передать свои знания и умения молодому поколению. Хочу пожелать ему побед, успешной и плодотворной работы на тренерском посту, — прокомментировал его назначение президент правления АНО «ФК «Рубин» Марат Сафиуллин.

В Казани возродили дважды расформированный футбольный клуб «Рубин-2». Команда заявилась на следующий сезон во Вторую лигу. К предстоящему сезону футболисты готовятся на клубной базе в Соцгороде и сегодня сыграют контрольный матч с кировским «Динамо».

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Айрат Назипов