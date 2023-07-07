Международные резервы России в июне сократились до $582,4 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Международные резервы России на 1 июля 2023 года составили $582,418 млрд, что на 0,3% (или на $1,757 млрд) ниже показателя на начало июня, сказано в сообщении ЦБ.



За июнь валютные резервы увеличились на 0,26% — до $439,503 млрд, стоимость монетарного золота в резервах уменьшилась за месяц на 2% и составила $142,915 млрд.

На 1 июля 2022 года международные резервы России составляли $584,121 млрд.

Международные резервы России по состоянию на 16 июня 2023 года составляли $587,5 млрд, продемонстрировав увеличение на $1,8 млрд за неделю.



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Маргарита Головатенко