Нефтегазовые доходы бюджета России за первые полгода сократились почти на 50%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Нефтегазовые доходы российского бюджета за январь — июнь сократились на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Они составили 3,38 трлн рублей, сообщает сайт Минфина России.

— Нефтегазовые доходы составили 3 382 млрд рублей и снизились на 47% г/г, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки «Юралс», снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. Месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн рублей в год), — говорится в сообщении.

При этом ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 8,99 трлн рублей и увеличились на 17,8% г/г.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Также Минфин предварительно оценил объем доходов федерального бюджета за январь — июнь в 12,3 трлн рублей, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем расходов за шесть месяцев 2023 года составил 14,9 трлн рублей. Дефицит — 2,59 трлн рублей.

Как отмечали в Счетной палате России, в первом квартале 2023 года дефицит федерального бюджета России составил 2,4 трлн рублей. По сравнению с январем — мартом 2022 года объем доходов федерального бюджета снизился на 1,4 трлн рублей, или на 20,7%.

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Айрат Назипов