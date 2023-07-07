Утильсбор на ввозимые в Россию машины для перепродажи вырастет в августе

Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили в России повысят с 1 августа. Изменения касаются юридических и физических лиц, целенаправленно ввозящих машины из-за рубежа для перепродажи, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

— С учетом всех мнений было принято решение об индексации утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы с 1 августа этого года. Мы также согласились с предложением Совета Федерации: индексация утильсбора утверждена как в отношении юридических лиц, так и в отношении физических лиц, целенаправленно ввозящих импортные автомобили для перепродажи, — цитирует его «Интерфакс».

Мантуров не уточнил размер индексации утильсбора. Постановление правительства, регулирующее повышение сбора, пока не опубликовано.

Фото: realnoevremya.ru/Денис Мантуров (архив)

— Мы учли сложившуюся в ряде регионов, особенно на Дальнем Востоке, практику, когда граждане ввозят автомобиль для собственного пользования и не планируют зарабатывать на его перепродаже. Их изменения не коснутся. Ставка утильсбора для них останется прежней — от 3,4 до 5,2 тысячи рублей, — добавил министр.



С 1 января в России подняли утилизационный сбор на спецтехнику, прицепы и ряд других транспортных средств. В Минпромторге объясняли, что повышение сбора необходимо для защиты рынка от демпинга импортеров.

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Айрат Назипов