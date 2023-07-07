Минсельхоз России сохранил прогноз по сбору зерна в 2023 году в объеме 123 млн тонн

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Минсельхоз России сохраняет прогноз по сбору урожая в 2023 году в объеме 123 млн тонн, из них 78 млн тонн должно быть пшеницы, сообщил глава ведомства Дмитрий Патрушев на выставке «Всероссийский день поля» в Казани. Но фактический сбор урожая, по его словам, может быть выше.

— Пока мы придерживаемся того же объема в прогнозах производства в 123 млн тонн. Из них 78 млн тонн должно быть пшеницы. Но дальше все будет зависеть от того, как будет идти уборка, от климатических условий. Возможно, нам через какое-то время представится возможность скорректировать урожай в сторону повышения, — сообщил Патрушев.

По его словам, сбор урожая идет в штатном режиме.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы уже собрали порядка 6 млн тонн зерна, даже, возможно, чуть больше. Каждый день прибавляем. Скоро выйдем на объемы по миллиону тонн в сутки, я думаю. Возможно, даже больше, — сказал он.

Накануне Дмитрий Патрушев похвалил Татарстан за высокие результаты в сфере сельского хозяйства. Говоря о развитии животноводства, министр отметил, что по итогам прошлого года Татарстан остался лидером в стране по производству молока. Также он высоко оценил проводимую в республике работу с удобрениями и развитие мелиоративного комплекса.

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Луиза Игнатьева