В Татарстане на следующей неделе температуры могут опуститься ниже климатической нормы

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Предстоящая суббота, 8 июля, в Татарстане станет самым жарким днем с начала лета, а уже на следующей неделе похолодает. Температуры воздуха могут опуститься несколько ниже климатической нормы, сообщил профессор КФУ Юрий Переведенцев, ссылаясь на прогноз Гидрометцентра России.

Во вторник, 11 июля, через республики должен пройти атлантический циклон, что приведет к понижению температур и дождям. Днем ожидается до +20 градусов, а по ночам от +14 до +16°С.

Однако похолодание будет коротким. Юрий Переведенцев напомнил, что июль всегда самый теплый месяц и «жара возьмет свое», пишет медиапортал КФУ.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Он рассказал, что климатическая норма по среднесуточной температуре на сегодняшний день составляет около +20,5°С, но в ближайшие она будет превышена на 4—5 градусов. Причина аномальной жары, установившейся в Татарстане — гребень обширного антициклона, центр которого расположился в районе Праги.

Напомним, по данным Гидрометцентра Татарстана, сухая и жаркая погода в республике сохранится в конце этой и начале следующей недели. Температуры воздуха днем будут достигать +35... +36 градусов.



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Татьяна Демина