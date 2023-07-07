На строительство новой пассажирской пристани в Чистополе выделили почти 420 миллионов рублей

Фото: скриншот проектной документации от realnoevremya.ru

Как выяснило «Реальное время», на строительство новой пассажирской пристани в Чистополе выделили более 419 миллионов рублей. Источником финансирования выступает республиканский бюджет. Из-за работ по ее возведению, которые должны завершиться до 1 декабря текущего года, город отказался от ежегодной речной навигации. О том, как будет выглядеть новое здание вокзала и почему его проект создавался с 2020 года, — в материале «Реального времени».

Пристань построят в рамках федеральной программы

Строительство новой пристани с причальной стенкой проходит в рамках реализации проекта «Комплексное развитие территорий и инфраструктуры малых исторических поселений». На развитие исторического наследия городу выделил заем в $41 миллион Новый банк развития БРИКС.

На первом этапе работ по проекту проведут полную реставрацию исторических объектов, на втором — восстановят фасады зданий, которые сегодня занимают государственные и муниципальные учреждения Чистополя. Реставраторы постараются провести полную регенерацию исторической среды. Из федерального бюджета уже выделены средства на благоустройство бульваров в историческом центре города.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Что же касается речного вокзала, то он создается по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова. Так как проектирование вокзала было начато еще в 2020 году, то он скорее станет дополнением к реставрации города. Как отмечал глава республики на совещании по развитию исторического центра Чистополя в ноябре 2022 года, появление такого объекта положительно отразится на росте туристической привлекательности города.

Изначально на создание проекта выделялось около 20 миллионов рублей и предполагалось, что он будет завершен уже летом 2021 года. Однако после проведения основных экспертиз в него были внесены правки и потому вся проектная документация была готова лишь осенью прошлого года.

Принимать теплоходы город сможет лишь в следующем году

В этом году из-за строительства новой пристани с причальной стенкой Чистополь отказался от участия в речной навигации. Предполагается, что принимать теплоходы город будет только в следующем году и уже при помощи нового речного вокзала.

Основной пассажирский павильон будет иметь размеры 14 на 30 метров и эксплуатироваться только с апреля по октябрь (в период речной навигации). На зиму помещение будут консервировать, а внутри него будет поддерживаться постоянная температура до +5 градусов. Для обеспечения климатических потребностей здание снабдят приточно-вытяжной вентиляцией и электросветом.

Фото: скриншот проектной документации от realnoevremya.ru

По своей классификации новый вокзал будет относиться к среднему типу — меньше, чем речной порт, но больше, чем лодочная станция. В его здании расположится вестибюль (зал отдыха), помещение для оказания первой помощи, пункт охраны и полиции (в том числе с местами для временного содержания задержанных), радиоузел, комната матери и ребенка, зона сувенирной продукции, туалеты и многое другое.

Работать в нем будут 20 человек персонала, а находиться в зале отдыха (с учетом сидячих мест) смогут одновременно до 80 человек. В целом пассажиропоток пристани рассчитан на 350 человек в день.

Фото: скриншот проектной документации от realnoevremya.ru

Зал павильона оборудуют стеклянными витринами и демонстрационными прилавками, секциями перфорированных стульев, а также автоматами для продажи кофе, воды и газировки. Отдельно в проекте отмечается, что входную группу оборудуют моноблочным металлодетектором. Несмотря на его крупные габариты, безопасность на объекте будет значительно увеличена за счет его самодиагностики и уровня чувствительностей. Вместе с этим он позволит избежать ложных срабатываний на мелкие и неопасные предметы одежды.

Как выглядит навигация в 2023 году?

Напомним, в январе два крупных татарстанских речных перевозчика — АО «Судоходная компания «Татфлот» и ООО «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны» — были признаны победителями конкурса на право выполнения пассажирских перевозок в этом году. В течение этого сезона они осуществляют рейсы из трех основных речных портов республики.

При этом на маршруты были вновь поставлены устаревшие суда из существующего флота. Так, «Татфлот» имеет около 10—12 судов 80-х годов, а челнинская компания — один советский теплоход «М-8» вместимостью до 100 пассажиров.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

АО «Судоходная компания «Татфлот» в этом году не пересматривало тарифы. Они остались на прежнем уровне — 87 рублей за одну зону. Для челнинской компании «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны» тарифы подняли в пределах 5%. В результате стоимость проезда по одной зоне — от 67 рублей.

При этом правительство РТ предусмотрело выплату компенсаций перевозчику в пределах 100 млн рублей.

— Законом Республики Татарстан от 23.11.2022 №82-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждено распределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан на 2023 год. Организациям водного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров водным транспортом в пригородном сообщении, а также в связи с предоставлением льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан компенсация составляет 98 946,4 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.

Эта сумма будут распределена между двумя компаниями.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

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Максим Кокунин