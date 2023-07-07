Казанский «Метроэлектротранс» обновил логотип

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В казанском МУП «Метроэлектротранс» представили обновленный логотип в честь 75-летия пуска первого троллейбуса в столице Татарстана. Как сообщает пресс-служба предприятия, изменения вступили в силу с сегодняшнего дня.



Отмечается, новый логотип будет нанесен на весь электрический транспорт предприятия, форменную одежду сотрудников, спецтехнику и автотранспорт, метрополитен, жетоны и так далее. Процесс обновления будет постепенным.

Напомним, казанский «Метроэлектротранс» планирует выделить 10 млн рублей на закупку сувенирных жетонов. Всего планируется приобрести 200 тысяч единиц товара. На реверсе жетона поместят логотип метро столицы Татарстана и традиционный татарский орнамент, на аверсе — логотип и надпись: «Казанский метрополитен». Там же будут расположены две звездочки. Вес жетона — 2 грамма, его диаметр не должен превышать 30 мм.

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Айрат Назипов