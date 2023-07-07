В Госдуме предложили признавать нажитое имущество в «гражданском браке» совместной собственностью

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким в ближайшее время внесут на рассмотрение проект, который позволит признать нажитое имущество в сожительстве совместной собственностью при определенных условиях, сообщили ТАСС в пресс-службе партии.



К числу условий депутаты отнесли наличие общего несовершеннолетнего ребенка и хозяйства, а также сам факт совместной жизни.

По словам Слуцкого, предлагаемые поправки помогут защитить имущественные права женщин и мужчин, которые не заключили брак, но успели обзавестись ребенком и нажить имущество.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В ЛДПР указали, что, по статистике, в России увеличивается количество пар, живущих вместе, но не регистрирующих брак. Больше 55% мужчин вне брака не считают рождение ребенка причиной для регистрации отношений с женщиной. На сегодня вне брака в России рождается примерно каждый четвертый-пятый ребенок.

— Институт брака имеет важнейшую роль, но и те, кто не заключил брак, не должны терять имущественные права. <...> Живут мужчина и женщина, все у них нормально. Потом наступает разлад. Мужчина остается с имуществом, если оно покупалось на его имя, а женщина с детьми отправляется «на улицу», — пояснил глава партии.

В Татарстане за январь — июнь 2023 года зарегистрировали более 9,2 тысячи браков. Татарстан на протяжении нескольких лет демонстрирует лучшие и самые низкие в Приволжском федеральном округе показатели по соотношению числа разводов на тысячу браков.

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Илина Хакимова