В Гидрометцентре России спрогнозировали новые рекорды среднемировой температуры

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Зарегистрированный 6 июля 2023 года рекорд среднемировой температуры не станет последним, впереди возможны новые максимумы, в том числе и этим летом. Такой мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В ближайшем будущем нас ждут новые температурные рекорды, может быть, еще этим летом, — цитирует специалиста «РИА Новости».

По его словам, ситуация достаточно предсказуемая, поскольку идет глобальное потепление. К тому же резкого скачка температуры по сравнению с предыдущим максимумом не было.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По данным западных СМИ, 6 июля 2023 года выдалось самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений. Среднемировая температура в этот день достигла 17,23°С.

Как заявили в европейской климатической службе Copernicus, июнь 2023 года стал самым жарким первым летним месяцем по всему миру, превысив примерно на 0,5 градуса средний показатель за 1991—2020 годы. Он со значительным отрывом побил предыдущий рекорд, зарегистрированный в июне 2019-го.



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Татьяна Демина