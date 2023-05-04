Итоги дня: открытие стелы «Город трудовой доблести», расширение полномочий раиса, мораторий на беспилотники
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 4 мая:
- Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, расширяющий его полномочия. Теперь он будет полностью определять как систему, так и структуру органов исполнительной власти республики, тогда как ранее ее устанавливал Госсовет региона.
- В столице Татарстана на территории сквера перед железнодорожным вокзалом станции Казань-2 открыли стелу «Город трудовой доблести». На торжественном мероприятии раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что открытие монумента и присвоение такого звания стало знаковым событием для всей республики и России в целом. Детали — в материале «Реального времени».
- На Арском кладбище в Казани торжественно открыли памятник Герою Советского Союза Борису Кузнецову. Его макет разработан скульптором Фанилем Валиуллиным, который выступил автором мемориальной доски и бюстов герою в Казани и Лаишево.
- В конце этой недели на территории Татарстана ожидается похолодание, а в начале следующей — ночные температуры будут опускаться до 0 градусов, местами возможны заморозки до -3 °С. Завтра местами пройдет небольшой дождь, днем потеплеет до +25 °С. В субботу синоптики прогнозируют дожди, грозы и до +18 °С.
- Власти Казани с подачи прокуратуры обратились в Арбитражный суд Татарстана с целью признать недостроенные коттеджи рядом с мостом «Миллениум» самовольными постройками. У объектов отсутствует разрешительная документация, поэтому собственник должен снести их за свой счет.
- Власти Татарстана провели заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Рустам Минниханов выдал указания различным ведомствам по обеспечению контроля и безопасности мероприятий, а также привлечению к ним волонтеров и молодежи. Также он обратился ко всем руководителям предприятий региона, заявив, что выполнение государственного оборонного заказа в полном объеме и в срок является приоритетом. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев, участвовавший в специальной военной операции, попросил Рустама Минниханова создать в регионе музей СВО. Также он выступил с инициативой организовать в районах фотовыставку об участниках спецоперации и тех, кто оказывает им поддержку в республике.
- Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин рассказал, что в республике установят памятник учителю. По его словам, это событие станет проявлением благодарности татарстанцев за нелегкий учительский труд.
- Власти Казани наделили Чайковые озера статусом особо охраняемых. Теперь водоемы, представляющие экологическую и природную ценность, относятся к особо охраняемой природной территории местного значения «Парк Победы».
- В марте 2023 года в Татарстане объемы промышленного производства сократились на 0,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. По отношению к предыдущему месяцу они увеличились на 6,3%. Основным драйвером роста стало увеличение объемов выпуска продукции в обрабатывающих производствах.
- В Госдуму внесли законопроект, вводящий штрафы до 1,5 млн рублей за нарушения при использовании биометрических данных. Для граждан сумма наказания будет варьироваться от 6 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 до 700 тысяч.
- В Татарстане в первом квартале 2023 года выявили пять «черных кредиторов». Информация о них внесена в предупредительный список Банка России. На сегодняшний день в нем более 9 тысяч компаний, из них 69 действуют в республике.
- На территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области упал беспилотник. Посреди ночи дрон врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады, после чего взорвался. Огонь от обломков оперативно потушили и предприятие продолжило работать в штатном режиме.
- Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил ввести мораторий на использование беспилотников за исключением государственных нужд. Речь идет не только о воздушных беспилотниках (БПЛА), но и о наземных, подземных, водных и надводных.
- Немецкий концерн по производству бытовой химии и строительных материалов Henkel завершил продажу своих российских активов. Его купил консорциум местных финансовых инвесторов — Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.
- ПАО «Туполев» потребовал от ведущего российского дизайнера салонов VIP-самолетов — ООО «Вемина Авиапрестиж» выплатить задолженности в 40 млн рублей. Компания известна тем, что оборудовала борта «номер один» для президентов России, Польши и Таджикистана, а также засветилась в уголовном деле о хищении 253 млн при отделке самолетов специального летного отряда (СЛО) «Россия», который обслуживает первых лиц страны. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Из-за сокращения субсидий со стороны государства Росавиация планирует скорректировать сеть региональных авиамаршрутов. К работе привлекли властей регионов России и авиакомпании.
- Ушел из жизни экс-режиссер театра «Мастеровые» в Набережных Челнах Валентин Ярюхин. На должности режиссера-постановщика и художественного руководителя театра он прослужил с 2005 по 2011 год.
- Московский рынок в Казани реорганизуют в рамках комплексного развития территорий. Часть павильонов торгового объекта, который продали еще в прошлом году за 175 миллионов рублей, снесут, а на их месте появится парковая зона. Стоит отметить, что под снос в первую очередь может пойти торговый комплекс «Доминанта», где сейчас расположены химчистка, зоомагазин, салоны цветов и продуктовые точки. Детали — в материале «Реального времени».
- Управление Роспотребнадзора по Марий Эл рассказало, что в республике выявили вирус гриппа птиц у мертвых чаек. На берегу пруда в селе Вятском обнаружили 56 взрослых особей — две из них отобраны для исследований, а тушки остальных мертвых птиц сожгли в крематории.
- Годовая инфляция в России замедлилась до 2,42%. С 25 апреля по 2 мая цены выросли на 0,19%. В секторе продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,06% при удешевлении плодоовощной продукции.
Ключевые события 435-го дня специальной военной операции на Украине:
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за украинской атакой беспилотников на Кремль стоят США. По его словам, «зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне», после чего Соединенный Штаты указывают украинским военным объект для атаки, требуя от ВСУ выполнения нападения.
- На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ около н.п. Новоселовское, Першотравневое и Новомлынск. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- На Красно-Лиманском направлении поражены подразделения ВСУ у н.п. Терны, Серебрянка, Невское и Червоная Диброва. За сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два пикапа и гаубица «Мста-Б».
- На Донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами и продолжают уничтожение противника в западной части Артемовска.
- У н.п. Красное, юго-западной окраины Артемовска и Григоровки поражены подразделения 60-й, 93-й механизированных, а также 54-й мотопехотной бригад ВСУ. Ликвидировано до 255 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены подразделения ВСУ около н.п. Угледар, Водяное, Великая Новоселка, Червоное, Каменское, Новоданиловка и Малая Токмачка. Потери украинских войск составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30 и «Мста-Б». Также нанесено поражение 10 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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