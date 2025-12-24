В России признали нежелательной деятельность нидерландского фонда B4Ukraine*

Организация ведет мониторинг экспорта российских нефти и газа

Фото: Татьяна Демина

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной некоммерческой организации Stichting B4Ukraine Foundation*, базирующейся в Королевстве Нидерландов. Соответствующее решение принято по итогам проверки, о чем сообщили в пресс‑службе ведомства.

Организация представляет собой коалицию, объединяющую более 100 организаций гражданского общества. По данным Генпрокуратуры, ключевыми направлениями работы фонда являются:

мониторинг экспорта российских нефти и газа с целью содействия усилению санкционного давления и ограничения доступа РФ к мировому рынку;

отслеживание компаний, сохранивших присутствие на российском рынке после начала специальной военной операции;

реализация программ и проектов, направленных на дискредитацию руководства России.

В ведомстве уточнили, что участники фонда проводят информационные и расследовательские кампании, призванные усилить санкционное давление на Россию, а также взаимодействуют с организациями, уже признанными в РФ нежелательными.

В середине декабря Генпрокуратура России признала деятельность нидерландской организации Stichting Justice Initiativ* нежелательной на территории РФ. Первоначальной заявленной целью организации являлся сбор материалов о «нарушении прав человека в России» с последующим инициированием судебных процессов против РФ в Европейском суде по правам человека.

Рената Валеева