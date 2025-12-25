Обращение Путина к Федеральному Собранию не состоится

Президент России Владимир Путин не выступит с традиционным обращением к Федеральному Собранию в 2025 году. Об этом «Ведомостям» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что сроки и формат обращения определяется исключительно президентом.

По словам представителя Кремля, решение о переносе обусловлено необходимостью тщательной проработки содержания обращения и учетом рабочего графика Владимира Путина. «Все состоится своевременно», — добавил Песков.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Конституционно закрепленная обязанность ежегодно выступать с посланием о состоянии дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики обычно реализуется в первой половине года начиная с 2018-го. Однако в прошлом уже случались перерывы: так, в 2017 году послание не состоялось вовсе, а в марте следующего года президент представил новую военную технику накануне выборов. Аналогично в 2022 году традиционное послание тоже не проводилось, хотя некоторые эксперты считают, что выступление Путина 30 сентября того же года могло заменить собой официальное обращение.



На сегодняшний день дата следующего обращения остается неопределенной. Источники, приближенные к администрации президента, указывают, что сроки зависят от развития ситуации вокруг специальной военной операции, а также хода переговоров с Соединенными Штатами Америки и Украиной. Последнее публичное обращение президента состоялось 29 февраля 2024 года, незадолго до очередных президентских выборов.



Ариана Ранцева