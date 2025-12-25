Для 76 регионов одобрили списание свыше 1 трлн рублей кредитных средств

Высвобожденные средства планируется направить на реализацию мероприятий по улучшению условий проживания граждан

Фото: Максим Платонов

Правительство России приняло решение о списании более 1 трлн рублей бюджетных кредитов для финансирования проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в 76 регионах страны. Об этом заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин на заседании рабочей группы по модернизации системы управления ЖКХ, пишет ТАСС.

Согласно заявлению Хуснуллина, высвобожденные средства планируется направить на реализацию мероприятий по улучшению условий проживания граждан, включая замену устаревших лифтов, расселение жителей из аварийного жилья, приобретение общественного транспорта и выполнение других инициатив по повышению уровня комфорта населения.

Всего в программе участвуют 76 регионов, которые получили право воспользоваться этими средствами для финансирования соответствующих проектов. Дополнительные меры включают выделение субсидий из федерального бюджета и привлечение средств местных властей.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан стал пятым в рейтинге регионов по количеству выданных кредитов в ноябре.

Ариана Ранцева