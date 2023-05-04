Скончался режиссер театра «Мастеровые» в Челнах Валентин Ярюхин

Скончался бывший режиссер театра «Мастеровые» в Набережных Челнах Валентин Ярюхин, об этом сообщили на официальной странице театра в социальной сети «ВКонтакте».



Валентина Никитича пригласили на должность художественного руководителя «Мастеровых» в 2005 году. Ярюхин преподавал в Казанском государственном институте культуры. Его ученики вошли в основной состав труппы «Мастеровых». На должности режиссера-постановщика и художественного руководителя театра он прослужил с 2005 по 2011 год. За высокое профессиональное мастерство и огромный вклад в развитие театрального искусства Ярюхин был удостоен звания «Заслуженный деятель культуры Республики Татарстан».

— Благодаря своему таланту, опыту, неиссякаемой энергии и мастерству Валентин Никитич сумел обогатить творческую палитру театра новым содержанием и живыми чувствами. На сцене театра «Мастеровые» им поставлены лучшие произведения русской и зарубежной классики, современные пьесы. До сих пор огромной популярностью у зрителей пользуется его спектакль «Очень простая история» М. Ладо, который идет на сцене «Мастеровых» уже более 15 лет, — указали в театре.

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Маргарита Головатенко