В Казани открыли памятник Герою Советского Союза Борису Кузнецову

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На Арском кладбище в Казани торжественно открыли памятник Герою Советского Союза Борису Кузнецову. Скульптура представляет собой бронзовую фигуру, за спиной которой находится Знамя Победы.

Макет памятника Борису Кузнецову разработан скульптором Фанилем Валиуллиным, который выступил автором мемориальной доски и бюстов Герою Советского Союза в Казани и Лаишево, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На открытии памятника присутствовала вдова Бориса Кузнецова — Альфия Филатова. В мероприятии также приняли участие должностные лица Татарстана, в том числе раис республики Рустам Минниханов.

— Сегодня мы открываем памятник человеку-легенде — Герою Советского Союза Борису Кирилловичу Кузнецову. Татарстан всегда славился беззаветно преданными своей стране воинами. Героями Советского Союза стали 185 человек — уроженцев республики и 168 человек, чьи судьбы были связаны с Татарстаном, — сказал он.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В декабре 2022 года в Казани открыли мемориальную доску в честь Бориса Кузнецова. Она установлена на фасаде здания по улице Горького, 3б, где он жил с 2015 по 2020 год.



Также в прошлом году в День Победы в столице Татарстана открыли бюст Бориса Кузнецова на территории Казанской кадетской школы-интерната, которая носит его имя. Идея создания монумента принадлежит ее ученикам. В 2021 году ко Дню Победы на фасаде учебного заведения появилось граффити с изображением Бориса Кузнецова.

Борис Кузнецов родился 26 декабря 1925 года в Казани. Учился в 1-м Казанском ремесленном училище при заводе им. В.И. Ленина. В 1943 году форсировал Днепр. А в 1944-м был удостоен звания Героя Советского Союза. Умер Борис Кузнецов в 2020 году в столице Татарстана в возрасте 94 лет.



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Татьяна Демина