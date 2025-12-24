В Госдуму внесли законопроект о запрете пальмового масла в детском питании

Отмечается, что при нагревании такого масла выделяются токсичные вещества, способные негативно влиять на организм

В Госдуму 24 декабря поступил законопроект, предлагающий запретить использование пальмового и пальмоядрового масла, а также стеариновых фракций в продуктах для детского питания в организованных коллективах. Документ внесли депутаты от фракции КПРФ Нина Останина и Николай Харитонов, пишет «Парламентская газета».

Инициатива направлена на устранение правового пробела: в действующем законодательстве отсутствует прямой запрет на применение пальмового масла в питании детей в школах, детских домах, оздоровительных лагерях, санаториях и учреждениях социальной защиты. По мнению авторов законопроекта, это не позволяет в полной мере гарантировать детям безопасное и здоровое питание.

Депутаты ссылаются на экспертные оценки, указывающие на потенциальные риски для здоровья при употреблении продуктов с пальмовым маслом. В частности, отмечается, что при нагревании такого масла выделяются токсичные вещества, способные негативно влиять на организм — в том числе повышать риск развития онкологических заболеваний и оказывать отрицательное воздействие на репродуктивную систему.

Предложение депутатов — не первая попытка ограничить использование пальмового масла в пищевой промышленности. Еще в сентябре в Госдуме обсуждался комплекс мер по снижению потребления этого продукта. По инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина состоялось рабочее заседание профильных комитетов, в ходе которого был проанализирован исторический контекст: выяснилось, что импорт пальмового масла в СССР начался в 1932 году, причем первоначально оно использовалось не в пищевой промышленности, а для оптимизации технологии производства жести. Объем первых поставок составил 60 тысяч тонн.

Рената Валеева