В соседней с Татарстаном Марий Эл обнаружили вирус птичьего гриппа у мертвых чаек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Марий Эл выявили вирус гриппа птиц у мертвых чаек. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

На берегу пруда в селе Вятском было обнаружено 56 взрослых особей. Две из них были отобраны для исследований, а тушки остальных мертвых птиц сожгли в крематории.

— В настоящее время ветеринарной службой осуществляется комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий. Проведена дезинфекционная обработка прибрежной зоны. Начато эпизоотолого-эпидемиологическое расследование. Определен круг контактных лиц. Это четверо взрослых — сотрудники Советской районной станции по борьбе с болезнями животных, — сказано в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас ветеринары и эпидемиологи проводят подворные обходы в населенных пунктах в радиусе 10 километров. Специалисты выясняют, кто подвергся риску заражения.

В начале года «Реальное время» писало об агрофирме из Зеленодольского района республики. На предприятии ввели процедуру банкротства из-за вспышки птичьего гриппа в 2020 году. Узнать подробности можно в большом материале.

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Айрат Назипов