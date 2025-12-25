Рустам Минниханов: «Без энергетики никакой экономики не будет»

В Казани чествовали энергетиков республики

Фото: Динар Фатыхов

В Казани прошло торжественное чествование энергетиков в честь их профессионального праздника. Энергетики — гаранты стабильной работы электросетей и теплообеспечения, без которых невозможна нормальная жизнь и развитие экономики. В этот день коллеги и представители власти выразили глубочайшую благодарность тем, кто ежедневно обеспечивает город и регион энергией, поддерживая современные стандарты комфорта и безопасности, и вручили им заслуженные награды. Среди награждаемых — представители АО «ТГК-16». Подробности — в материале «Реального времени».

Награда из рук раиса Республики Татарстан

Накануне в Казани, в КРК «Пирамида», состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню энергетика. Представители этой профессии съехались на праздник со всей республики.

Участникам мероприятия было продемонстрировано видеопоздравление министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева.

— Татарстан — удивительный регион, в котором живут замечательные, инициативные, трудолюбивые люди, которые разрабатывают новые технологии, выпускают новое оборудование — делают все для того, чтобы наш топливно-энергетический комплекс мог развиваться и с каждым годом становился все более и более прогрессивным, — отметил министр.

Энергетики съехались на праздник со всей республики. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На торжестве присутствовал раис Рустам Минниханов. Он со сцены поздравил энергетиков с профессиональным праздником, подчеркнув, что в этом году праздник имеет особое значение для Татарстана. Сто лет назад в Казани запущен в эксплуатацию первый турбоагрегат. Это событие ознаменовало новый этап становления энергетики республики, когда централизованное электроснабжение пришло в жилые дома и на промышленные предприятия.

— Сегодня от эффективной работы энергетиков зависит благополучие и дальнейшее развитие республики, а также комфорт миллионов жителей. Только за последние 10 лет мощность энергосистемы республики выросла на 21%. Рост выработки электроэнергии составил 41%. Рост потребления превысил 30%. Татарстан — в пятерке регионов-лидеров по росту потребления энергии, обеспечивая при этом треть энергопотребления Приволжского федерального округа. Республика активно развивает промышленный потенциал, укрепляет кадровые ресурсы, продолжает инвестировать в модернизацию энергоинфраструктуры. Только за последние 5 лет объем инвестиций превысил 170 млрд рублей, — сказал Рустам Минниханов.

Раис поблагодарил энергетиков за труд.

— Хочу вас искренне поблагодарить. Потому что без энергетики никакой экономики не будет. Есть два показателя, которые говорят о развитии экономики — это рост потребления электроэнергии и работа транспортной системы. У нас в республике с этими показателями все позитивно, — сказал он.

Рустам Минниханов вручил энергетикам государственные награды.

Благодарностью раиса Республики Татарстан наградили заместителя генерального директора по экономической безопасности, охране и режиму АО «ТГК-16» Ирека Каримова. Он работает на предприятии с первого дня образования.

— Высокая награда — это всегда значимое событие, и, хотя она не первая в моей жизни, каждый раз получение ее волнительно и очень приятно. Сегодня я имел честь получить эту награду из рук раиса, что для меня огромная честь и большая ответственность, — поделился впечатлениями с корреспондентом «Реального времени» Ирек Каримов.

Татарстанские энергетики вдохновляют инновациями

Поощрения министерства энергетики Российской Федерации вручил заместитель министра Евгений Грабчак. Поздравляя коллег, он подчеркнул особую роль татарстанских энергетиков.

— На самом деле Татарстан — это такой уникальный регион, где энергетика сформировалась и развивается немножко по-своему, немножко отлично от того, как развивается в остальной части нашей большой страны, и энергетики Татарстана — они не дают нам спокойно жить. Они нас подталкивают к новшествам, к инновациям. И это на самом деле замечательно, — отметил замминистра.

Среди энергетиков, получивших награду из рук замминистра, — машинист центрального теплового щита управления котлами 6-го разряда котлотурбинного цеха №1 филиала АО «ТГК-16» — Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) Геннадий Тайгильдин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— У нас с вами позади самая длинная ночь. По сути, сегодня начинается наш новый энергетический год, и мы, я думаю, с достоинством его преодолеем. Энергетики всегда у нас в авангарде, обеспечим развитие нашей страны на долгие годы вперед. Ведь именно от работы энергетиков зависит то, как будут жить наши дети, внуки и как мы сможем пронести то знамя, которое нам передали наши предшественники, реализовавшие план ГОЭЛРО, — напутствовал на новые успехи энергетиков Татарстана Евгений Грабчак.

Среди энергетиков, получивших награду из рук замминистра, — машинист центрального теплового щита управления котлами 6-го разряда котлотурбинного цеха №1 филиала АО «ТГК-16» — Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) Геннадий Тайгильдин.

— Было очень волнительно. Я очень рад этой награде. На самом деле все, с кем я работаю, достойны такого внимания, а удостоили меня, поэтому это еще и ответственность, — поделился энергетик.

На Нижнекамскую ТЭЦ (ПТК-1) он пришел 34 года назад. Признается, что профессию выбирал по наставлению отца.

— Мой папа работал на ТЭЦ и всегда говорил, что энергетика — профессия, которая будет востребована вне времени. Со временем я сам убедился в этом: мы дарим тепло и свет всему городу, промышленным предприятиям. Я ни разу не пожалел о своем выборе — люблю свою работу и очень ценю коллектив, в котором тружусь. Здесь надежные ребята, на которых можно положиться, — рассказал Геннадий Тайгильдин.

В торжественной обстановке были отмечены энергетические династии. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одна семья — одна работа

В торжественной обстановке были отмечены энергетические династии — семьи, которые из поколения в поколение выбирают свою судьбу и профессию в сфере энергетики. Такие династии являются живыми хранителями опыта и традиций отрасли, передавая знания, умения и ответственность за надежное энергоснабжение. Это не просто профессия, а призвание, которое объединяет несколько поколений и помогает сохранять стабильность и развитие энергетического сектора.

Своими трудовыми династиями гордятся и в ТГК-16.

Одна из таких династий берет начало от первого директора Нижнекамской ТЭЦ-1 Василия Игнатьевича Суздальцева. Ветеран Великой Отечественной, он после войны поднимал Уруссинскую ГРЭС, построенную в сороковых для нужд нефтедобычи Советской Татарии. Бесценный опыт пригодился в шестидесятые, когда в молодом Нижнекамске был запущен первый агрегат местной теплоэлектростанции. Василий Игнатьевич возглавил новое предприятие. Дело Суздальцева продолжил его сын, а затем внуки. Старший, Виктор, работает старшим машинистом котельного оборудования 7-го разряда котлотурбинного цеха №1, младший, Василий, прошел путь от машиниста-обходчика котельного оборудования котлотурбинного цеха до начальника смены электростанции.

Кроме них, на предприятии работает представительница большой и дружной семьи — супруга младшего сына Вероника — в должности лаборанта химического анализа 4-го разряда водно-химической лаборатории.

Своими трудовыми династиями гордятся и в ТГК-16. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В настоящее время общий трудовой стаж в энергетике династии Суздальцевых составляет более 138 лет.

Виктор Суздальцев работает на станции уже 24 года. Энергетик искренне признается, что в первые годы службы ощущал ответственность, ведь он принадлежит к династии энергетиков, которая стояла у истоков строительства станции. Это осознание несло в себе не только гордость, но и важное чувство долга.

В настоящее время общий трудовой стаж в энергетике династии Суздальцевых составляет более 138 лет. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— На выбор профессии, без сомнения, повлияли родители. Когда растешь в семье, где все связаны с энергетикой, направление во многом предопределено. Однако я быстро понял, что нахожусь на своем месте. Меня вдохновляет, что результат нашей работы — это тепло и уют в домах людей, стабильная работа промышленности города и комфорт для каждого жителя, — говорит энергетик.