Банк России вдвое расширил список признаков мошеннических операций

Среди критериев — превышение норматива времени обмена данными между банковской картой

С 1 января 2026 года Банк России удвоит количество признаков мошеннических операций — их число вырастет с 6 до 12. Соответствующие изменения закреплены в материалах регулятора и направлены на усиление защиты клиентов финансовых организаций от противоправных действий.

Среди новых критериев выявления подозрительных операций — превышение норматива времени обмена данными между банковской картой (в том числе токенизированной) и банкоматом при бесконтактной транзакции. Норматив устанавливается Национальной системой платежных карт (НСПК).

Еще одним индикатором риска станет официальное уведомление НСПК банку о потенциальном мошенничестве при переводе средств. В частности, речь идет о случаях, когда данные платежной карты или иных электронных средств платежа оказываются доступными посторонним лицам.

Регулятор также включил в перечень ситуацию, когда в течение 48 часов до перевода клиент меняет номер телефона в онлайн‑банке или на портале «Госуслуги». Дополнительным фактором риска признано обнаружение на устройстве, используемом для переводов, признаков вредоносного ПО, изменений в операционной системе или провайдере связи — это может свидетельствовать о несанкционированном удаленном доступе к счету.

Особого внимания удостоилась операция по внесению наличных на счет через банкомат с использованием токенизированной карты. Такая транзакция будет считаться подозрительной, если владелец счета в предшествующие 24 часа совершал трансграничный перевод физическому лицу на сумму свыше 100 тыс. рублей.

Новый признак затронет и переводы между физическими лицами: операция может быть заблокирована, если:

между отправителем и получателем не было финансовых взаимодействий в течение последних шести месяцев;

менее чем за 24 часа до перевода отправитель перевел самому себе из другого банка через Систему быстрых платежей сумму свыше 200 тыс. рублей.

Важное дополнение вступит в силу с 1 марта 2026 года: Банк России начнет учитывать данные государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием ИТ‑технологий. Если сведения о получателе средств присутствуют в этой системе, операция будет расцениваться как потенциально мошенническая.

Напомним, по наставлению ЦБ банки будут проверять крупные переводы на сумму от 200 тыс. рублей, если они направляются условно «незнакомому» человеку — то есть получателю, с которым отправитель не проводил операций как минимум полгода.

Рената Валеева