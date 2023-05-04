В Госдуму внесли законопроект о штрафах за нарушения при использовании биометрических данных

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители всех думских фракций внесли в нижнюю палату парламента законопроект, вводящий штрафы до 1,5 млн рублей за нарушения при использовании биометрических данных россиян. Об этом сообщает пресс-служба Думы.

Согласно проекту, для граждан размер штрафа будет варьироваться от 6 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 до 700 тысяч.

За повторное нарушение максимальный штраф для должностных лиц составит до 500 тысяч рублей, для ИП — до 1 млн рублей, для юрлиц — до 1,5 млн рублей.

Кроме того, до этих же размеров вырастут и уже действующие штрафы за незаконную обработку персональных данных.

Фото: duma.gov.ru

Напомним, в декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой системы биометрических данных. Согласно ему, граждане смогут сами размещать свои биометрические образцы с применением подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Кроме этого, госорганы, использующие для идентификации посредством биометрии другие системы, должны будут проходить специальную аккредитацию. Тогда же в Госдуме приняли закон о запрете принудительного сбора биометрии в России и любой дискриминации в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи.



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Айрат Назипов