Правительство выделило свыше 9,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

С 1 октября зарплаты бюджетников уже были проиндексированы на 7,6%

Фото: Артем Дергунов

Правительство России направило дополнительно свыше 9,5 млрд рублей на повышение зарплат сотрудников федеральных государственных учреждений. Соответствующее решение подтверждено кабинетом министров.

Средства предназначены для увеличения оплаты труда учителей, медработников, преподавателей высших и средних профессиональных учебных заведений, а также сотрудников научной и культурной сфер.

Напомним, что с 1 октября 2025 года зарплаты бюджетников уже были проиндексированы на 7,6%. Действие документа распространяется на работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных госорганов, а также гражданский персонал воинских частей.

В федеральном бюджете на мероприятия по повышению зарплат зарезервировано более 30 млрд рублей.

В Татарстане с 1 января 2026 года будут повышены размеры месячных должностных окладов руководителей, специалистов и служащих отдельных организаций бюджетной сферы, на которые не распространяется Единая тарифная сетка. Размер будет проиндексирован в 1,1 раза и установлен в сумме 16 928 рублей.

Рената Валеева