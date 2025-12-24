Правительство выделило свыше 9,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников
С 1 октября зарплаты бюджетников уже были проиндексированы на 7,6%
Правительство России направило дополнительно свыше 9,5 млрд рублей на повышение зарплат сотрудников федеральных государственных учреждений. Соответствующее решение подтверждено кабинетом министров.
Средства предназначены для увеличения оплаты труда учителей, медработников, преподавателей высших и средних профессиональных учебных заведений, а также сотрудников научной и культурной сфер.
Напомним, что с 1 октября 2025 года зарплаты бюджетников уже были проиндексированы на 7,6%. Действие документа распространяется на работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных госорганов, а также гражданский персонал воинских частей.
В федеральном бюджете на мероприятия по повышению зарплат зарезервировано более 30 млрд рублей.
В Татарстане с 1 января 2026 года будут повышены размеры месячных должностных окладов руководителей, специалистов и служащих отдельных организаций бюджетной сферы, на которые не распространяется Единая тарифная сетка. Размер будет проиндексирован в 1,1 раза и установлен в сумме 16 928 рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».