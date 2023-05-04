Henkel завершил продажу своих активов в России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

«Выход из хозяйственной деятельности в России завершен», — сообщил 4 мая немецкий концерн по производству бытовой химии и строительных материалов Henkel. Он завершил продажу своих российских активов.

20 апреля 2023 года компания Henkel объявила о подписании соглашения о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных финансовых инвесторов. Речь идет о Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

— Транзакция была завершена, цена продажи составляет 54 млрд рублей, — сказано в сообщении Henkel.

Фото: henkel.ru

Henkel AG, как и многие другие иностранные компании, объявил о прекращении бизнеса в России весной прошлого года. Поводом стала специальная военная операция, о начале которой президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. У компании насчитывалось 11 заводов в разных регионах страны.



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Татьяна Демина