Минобрнауки Татарстана напомнило, при каких морозах отменяют занятия в школах

В ночь на 25 декабря столбики термометров могут опуститься до -26, а на востоке республики — до -30

В Минобрнауки Татарстана напомнили о температурных порогах, при которых в школах могут отменить занятия в связи с резким похолоданием. Согласно установленным правилам, отмена занятий дифференцирована по ступеням обучения и типу населенных пунктов:

в начальных классах сельских школ уроки отменяются при температуре 23 градуса;

в начальных классах городских школ и 5—9-х классах сельских школ — при 25;

в 5—9-х классах городских школ — при 27;

в 10—11-х классах сельских школ — при 30;

в 10—11-х классах городских школ — при 32.

Помимо этого, министерство обратило внимание на ограничения при проведении занятий по физкультуре на открытом воздухе. Для младших классов такие занятия разрешены лишь при температуре не ниже 3 и скорости ветра не более 6—10 м/с. Для старшеклассников порог ниже — не холоднее 10 при тех же ограничениях по ветру.

В целях безопасности Минобрнауки РТ также рекомендует приостанавливать перевозку детей школьными автобусами и отменять выезды за пределы муниципальных образований при температуре 25 и ниже.



По прогнозам, в Татарстане ожидается дальнейшее понижение температуры. В ночь на 25 декабря столбики термометров могут опуститься до минус 26, а на востоке республики — до минус 30. К утру температура незначительно повысится: до -21 в большинстве районов и до -26 на востоке.

