Ильсур Метшин — об износе сетей: «За 5—7 лет мы наведем полный порядок»

Мэр Казани подвел итоги «созидательного года» и обозначил планы на новый, включая решение городских проблем

В Казани формируют программу по модернизации сетей с миллиардными вложениями на будущий год. Точная сумма станет известна после выхода постановления, а полностью справиться с износом коммуникаций планируется за 5—7 лет, сообщил сегодня мэр столицы Ильсур Метшин в ходе итоговой пресс-конференции. Одолеть мусорную проблему город планирует сообща с бизнесом и за счет переработки. В наступающем году власти столицы также надеются запустить ряд инвестпроектов, обновить часть городских рынков и дать старт стройке Соборной мечети. С каким настроем казанский градоначальник провожает 2025-й и почему не хочет быть мэром Сочи, Москвы или Питера — подробности в материале «Реального времени».

«36 млрд рублей дали экономике города туристы»

Открывая традиционную предновогоднюю встречу с журналистами с подведением итогов, мэр Казани посетовал на «хроническую усталость». Хотя больших международных мероприятий, как саммит БРИКС, «Игры будущего», WorldSkills, как в прошлые годы в 2025-м не было. «То ли мы во главе с нашим раисом республики всей командой накачали мышцы и уже привыкли к какому-то такому режиму. Но вот завершается благополучный, созидательный, хороший год», поделился он впечатлениями.

По его словам, показатели промышленного производства в городе растут, инвестиции в основной капитал — на уровне прошлого года и уже по традиции — большой объем ввода жилья: «У нас мечта, как у любого главы государства, региона или города — строить один квадратный метр на человека. Мы построили больше, чем 1,3 млн кв. м». Татарстанскую столицу посетили 5 млн туристов, в планах довести цифру до 6 млн к 2030 году.

— На сегодняшний день 36 млрд рублей дали экономике города туристы — серьезные деньги! Это рабочие места, налоги, — отметил Ильсур Метшин.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Нам надо заглянуть глубоко в историю нашего народа и его места в мусульманском мире»

Оценивая работу в рамках обновления улично-дорожной сети, капремонта домов и дворов в 2025 году, он отметил, что ни одна программа не была свернута. Привел в пример недавно сданные объекты: новую школу и две поликлиники. На личном опыте, как сын медиков, рассказал о том, как изменилось первичное звено здравоохранения за 20 лет.

— Безусловно, сложный год. Страна продолжает победные шествия в специальной военной операции. Все верят в то, что мир наступит в ближайшее время — сначала наша победа, потом мир. Конечно, когда страна против всего мира воюет, а это не про Украину, речь про весь европейский альянс при поддержке североатлантического блока, а государство, федеральное правительство и региональное продолжают выполнять все взятые на себя обязательства, поверьте, это дорогого стоит, — добавил он.

Переходя к сессии вопросов, мэр рассказал о том, как Казань готовится стать столицей исламского мира в 2026 году. Как и в те годы, когда татарстанская столица принимала крупные международные мероприятия, в городе привыкли ждать новых инфраструктурных объектов с проведением каждого такого события. Но сейчас речь идет не только о них, хотя вопрос создания новых гостиниц и новых подъездных путей тоже обсуждается.

— Это время, когда нам надо заглянуть глубоко в историю нашего народа и его места в мусульманском мире, — сообщил мэр, — Из уст президента мы услышали наивысшую оценку, он сказал, что Татарстан — пример толерантного межнационального согласия, а глубина лежит в веках и в том, что мы сегодня продолжаем.

О смене часового пояса, дублере Оренбургского тракта и ремонте сетей

У мэра Казани поинтересовались, как он относится к идее смены часового пояса. Дескать, туристы жалуются, что у нас слишком рано темнеет. Но, по словам Метшина, ему комфортно жить в установленном времени и удобно, что часовой пояс совпадает с московским.

Спросили градоначальника и про различные варианты строительства дублера Оренбургского тракта. У властей города, Минтранса РТ и Института пространственного планирования РТ оказалось разное видение этого вопроса:

— Наша дорога охватывала многих жителей, например, села Усады. Вариант института Григорьева, как в случае с Вознесенским трактом, когда ты никого не собираешь, вылетаешь на М-12 и едешь в сторону Москвы. То есть наша позиция, во-первых, собрать население, которого там, около аэропорта, все больше и больше становится. А во-вторых, в нашем варианте вырубается только 9,6 га леса. Это вековой лес, наш Матюшинский — легкие города.

Только компенсация за вырубку леса потребует 11 млрд рублей, добавил Ильсур Метшин. Какое решение по стройке трассы в итоге будет принято — вопрос за правительством республики, но уже радует, что в городе строят такие крупные инфраструктурные проекты, подчеркнул он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отвечая на вопрос «Реального времени» о планах по модернизации городских сетей на будущий год, мэр рассказал, как вопрос решали совместно с коллегами из других городов в рамках заседаний Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), и как в федеральном центре эти чаяния услышали. На сегодня около трети всех инженерных коммуникаций в городе имеют высокий износ и требуют замены. Частые коммунальные аварии тому доказательство.

— Мы плакали, и было от чего, для того, чтобы нас услышали. В абсолютных цифрах мы больше, чем в два раза по «Водоканалу» сработали, по «Казэнерго». Конкретные цифры в миллиардах — программа на следующий год сейчас формируется, мы вам доложим, как постановление будет подписано. Но такими темпами за 5—7 лет мы наведем полный порядок. Это не значит, что ни одной аварии не будет. Это говорит о том, что работа наших ресурсоснабжающих организаций будет надежной.

Мэр напомнил, как в свое время в Казани надо было одномоментно заменить 200 лифтов с истекшими сроками, а сейчас такой проблемы нет: «Мы системно эти вопросы решаем, также и с сетями. Вопрос нашел свое решение в масштабах федерального финансирования».

О новых инвестпроектах, Соборной мечети, реновации рынков и хрущевок

Если раньше в городе крупные инфраструктурные проекты реализовывали за бюджетный счет, то сейчас все чаще привлекают бизнес, продолжил Ильсур Метшин. В пример привел «Яр Парк» от питерской KravtGroup Валерия Кравцуна, который вкладывает в создание высотного комплекса на берегу Казанки порядка 30 млрд рублей. «На прошлой неделе они получили разрешение на строительство, первые шесть корпусов прошли экспертизу. И кроме огромных инвестиций, что меня особенно радует, это не казанский и не татарстанский бизнесмен. Люди приехали сюда, сначала построили Kravt Hotel, а потом решили по-серьезному».

Проект реализуется по итогам международного конкурса с привлечением известного московского архитектора Сергея Скуратова. Инвестор пошел еще дальше, сумев привлечь к реализации проекта одну из крупнейших китайских строительных корпораций Power China.

— Я лично ездил к ним, сказал, что проект получит полную поддержку раиса РТ. А они в нашей стране еще не работали, при этом оборот компании в прошлом году составил $108 млрд — сравните с нашими российскими. Что это нам даст? У них совершенно другие технологии, начиная с проектирования и заканчивая всей линейкой производства, которая у них полностью своя, — сообщил мэр.



Среди других новых проектов — концепция развития Казанского зооботсада, в которую готов инвестировать 12 млрд рублей другой питерец Александр Шавлиашвили. Он же недавно возглавил казанский Комитет по туризму, обещая привлечь в Казань 6 млн туристов. «Я, как и вы, взял колу, попкорн, чтобы наблюдать. Дай бог ему реализовать то, о чем он смело говорит», прокомментировал это назначение Ильсур Метшин.

Вновь возник вопрос о месте и начале строительства Соборной мечети в Казани. Градоначальник напомнил, что площадкой голосованием выбрали ул. Портовую: «Когда — определит раис республики, думаю, в следующем году будет старт».

Что касается ситуации в стройотрасли, то в Казани она не столь критичная, как в других регионах. «Запас прочности у наших застройщиков сильно надежнее, чем по стране. Штормовые волны дойдут до нас последними», заявил мэр.

На вопрос: будет ли Казань перенимать опыт Москвы в реновации хрущевок, мэр ответил положительно, хотя и не назвал конкретных сроков. По его мнению, больше всего морально устарел жилой фонд в районе ул. Хади Такташ, по соседству с новым театром Камала. Здесь Госжилфонд при раисе РТ мог бы построить новый жилой район, полагает он.

Реальное время / realnoevremya.ru

Масштабное обновление ждет и казанские рынки. Московский — пример того, как могут в городские базары вдохнуть вторую жизнь. Правда, казанцы сообщают, что он теперь не столько рынок, сколько культурно-досуговый объект, а многие продавцы его покинули. Теперь сюда возят туристов на автобусах. На очереди реновация Чеховского и Приволжского рынков — их обещают обновить в ближайшие годы.

Затронули на встрече и мусорную проблему в связи с долгостроем МСЗ. Причина в том, что инвестор сам решил приостановить проект, пояснил мэр. «На следующий год хотим собраться с нашим бизнес-сообществом и обсудить проблему. Если взять морфологию мусора, пахнет что? Продовольственные отходы, продукты достигают 40% в общем объеме мусора в зависимости от богатого кошелька города. Если мы сейчас договоримся с нашим общепитом, все это централизуем и перестанем возить на мусорку, а еще если с населением пилотный проект запустим, то это даст меньше мусорообразования, и все это перестанет гнить», сообщил он. В планах также развивать проекты переработки мусора.

Под конец беседы Ильсур Метшин поспешил развеять слухи о том, что его якобы могут забрать мэром в Санкт-Петербург, а заодно ответил на вопрос: какой город мог бы его заинтересовать в качестве нового места работы. «Сочи мне не нравится, и Москва — тяжелый город, Питер красивый, но слишком хмурый», пошутил он и добавил, что очень любит Казань и хотел бы здесь еще поработать.