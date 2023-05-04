«За каждый завод мы бились. Вот сегодня что бы без порохового делала наша армия?»

До самого главного праздника в России остается всего пять дней. В этом году страна отметит 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии этого события в Кабинете министров Татарстана прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования. В ходе него раис республики Рустам Минниханов обратился к различным ведомствам с указаниями по обеспечению контроля и безопасности мероприятий, а также привлечению к ним волонтеров и молодежи. Как подчеркнул глава региона, задача состоит в том, чтобы «донести до детей и внуков историческую правду о том, какой огромной ценой ветераны заплатили за эту Победу». Детали — в материале «Реального времени».

«Наша задача — донести до детей и внуков историческую правду»

Открывая заседание, Рустам Минниханов заявил, что, несмотря на нынешнюю геополитическую ситуацию, День Победы остается самым любимым праздником. Этот день стал «окончанием кровопролитной войны и положил конец тирании фашистского режима». Как отметил раис, каждое 9 мая в республике с благодарностью вспоминают подвиги сыновей и дочерей Татарстана — «тех, кто своей жизнью заплатил за освобождение нашей земли. Всех тех, кто в тылу добывал Великую Победу».

— Наша задача и святая обязанность — донести до детей и внуков историческую правду о том, какой огромной ценой наши ветераны заплатили за Победу. Мы не имеем права допустить искажения страниц нашей истории. В память о всех ветеранах, отдавших свою жизнь за нашу Родину, объявляю минуту молчания, — сказал он.

Далее участникам заседания был продемонстрирован фильм, подготовленный специально к 78-й годовщине Победы. В нем рассказывалось о ветеранах и вкладе Татарстана в Победу над нацистской Германией. Так, голос диктора озвучил, что в годы Великой Отечественной войны каждый второй призывник региона погиб, а каждый третий — пропал без вести. Видеоролик напомнил, что в республике уже много лет участникам войны и труженикам тыла вручаются продуктовые наборы и персонализированные поздравительные открытки. Также в рамках программы государственных гарантий ветеранам оказывается медицинская помощь — на дому и в амбулаторно-поликлинических условиях: в 2023 году ее получили 1 837 человек, а стационарное лечение прошли 192. Кроме того, в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения в текущем году было осмотрено 14 757 ветеранов, для них созданы условия получения услуг в режиме единого окна.

Фото: tatarstan.ru

Далее Рустам Минниханов напомнил, что 2023 год указом президента России Владимира Владимировича Путина объявлен Годом педагога и наставника. Как отметил раис, учителя являются одними из самых главных участников воспитания молодого поколения. Именно на них лежит ответственность за то, как дети воспринимают историю своей страны.

— У каждого из нас есть учитель, наставник, который сыграл особую роль в нашей жизни, в том числе и в воспитании чувств патриотизма, гражданственности, духовно-нравственных ценностей. Учительский труд в годы войны — это важная часть истории нашего народа, — сказал он и предоставил слово министру образования и науки Татарстана.

«Наши учителя с оружием в руках сражались с врагом»

Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин в свою очередь заявил, что каждый год в стране вспоминают Великую Отечественную войну, которая затронула все сферы жизни, в том числе и образование. По его словам, деятельность советских школ кардинально изменилась, а учительство активно работало как в тылу, так и на фронте.

— Наши учителя с оружием в руках сражались с врагом, были награждены орденами и удостоены звания Героя Советского Союза. Многие пали смертью храбрых в борьбе за освобождение родной земли от фашизма. Так, 5 тысяч учителей из республики в течение первых месяцев были призваны в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В это же время дети продолжали учиться, несмотря на то, что в школах региона не хватало более 2,5 тысячи учителей, — рассказал он.

Как подчеркнул Хадиуллин, о подвигах школьников и учителей нельзя забывать, так как они внесли свой ничуть не меньший вклад в Победу. По словам министра, сегодня дух патриотизма также тщательно закреплен в образовательной среде — «каждая неделя в учебных организациях начинается с торжественного построения, исполнения гимна и поднятия флага». В этом же году в честь Дня Победы в школах Татарстана впервые поднимут Знамя Победы. Он также упомянул, что «в знак признательности всем педагогам, учителям нашей страны» 2023 год объявлен Годом педагога. По его словам, основная миссия года — выражение благодарности всем тем, кто нас учит и воспитывает.

— Запланирована установка памятника учителю в республике. Мы уверены, что это событие станет проявлением благодарности татарстанцев за нелегкий учительский труд, напомнит о важной роли учителя в жизни любого человека, — сказал министр.

Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин в свою очередь заявил, что каждый год в стране вспоминают Великую Отечественную войну, которая затронула все сферы жизни, в том числе и образование. Фото: tatarstan.ru

Кроме того, в Татарстане хотят издать книгу о столетней истории образования в республике. Особое внимание в ней уделят ветеранам педагогического труда, в том числе фронтовикам, их достижениям и вкладу в образовательную сферу.

Также Хадиуллин не смог обойти стороной и тему юнармейцев, рассказав, что сегодня в рядах всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения состоят 38 470 школьников из республики. При этом 260 юнармейских отрядов из региона носят имена героев, девять из которых — это участники специальной военной операции на Украине.

В Татарстане насчитывается 20 предприятий — «Героев трудовой доблести»

После выступления министра Рустам Минниханов сообщил о том, что сегодня утром в сквере у Северного вокзала Казани в торжественной обстановке при участии ветеранов, коллективов предприятий и зампредседателя Российского военно-исторического общества Николая Овсиенко была открыта стела «Казань — город трудовой доблести». По словам раиса республики, в годы Великой Отечественной войны Татарстан был одним из важнейших тыловых центров. Вклад его предприятий отмечен присвоением Казани статуса «Город трудовой доблести». Как подчеркнул глава региона, сегодня продолжается масштабная работа по сохранению исторической памяти о массовом трудовом героизме и самоотверженности татарстанцев.

Минниханов сообщил о подписании указов о присвоении республиканского звания «Предприятие трудовой доблести. 1941—1945 гг.» двум предприятиям. Речь идет о «Химическом заводе им. Карпова» и «Кукморском валяльно-войлочном комбинате». Раис подчеркнул, что в военные годы химзаводом за рекордно короткий срок был освоен выпуск 22 наименований химикатов и выпущено более 56 тонн продукции. В то же время на Кукморской фабрике было произведено более 1,5 миллиона пар обуви, а также отреставрировано еще 6 миллионов. Он также отметил, что сегодня в Татарстане насчитывается 20 предприятий, которые внесли значительный вклад в обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции.

— В годы войны круглосуточная и бесперебойная работа шла на Казанском пороховом заводе. Среди его особых заслуг — освоение порохов для реактивных снарядов «Катюша». Героические труженики завода, среди которых было много женщин и подростков, работали не покладая рук. Их вклад в дело Победы неоценим. Сегодня завод продолжает выполнять государственный оборонный заказ в рамках специальной военной операции, — сказал он и передал слово директору Казанского государственного казенного порохового завода Александру Лившицу.

Фото: tatarstan.ru

В свою очередь глава предприятия рассказал, что в прошлом году завод также был удостоен высокого звания и эта награда не первая в его истории. По его словам, «награда — это всего лишь малая возможность высказать дань уважения труженикам тыла за их самоотверженность и трудовой подвиг». Как подчеркнул Лившиц, 24 июня этого года Казанскому пороховому заводу исполнится 235 лет: «Самые тяжелые испытания выпали на годы Великой Отечественной войны, когда через месяц после ее начала завод увеличил производство на 150%. Через два месяца — на 225%, а через три — в три раза были превышены двоенные показатели».

Что же касается сегодняшнего дня, то после 24 февраля 2022 года (день начала СВО) на заводе были расконсервированы производственные мощности. Предприятие перешло на круглосуточный режим работы в три смены. Кроме того, технологический процесс производства пороха был переведен на ускоренную фабрикацию.

— Эту землю бы распродали, и многие люди бы разбогатели. Но страна бы этого никогда восстановить не смогла. Желающих было много, но стояла задача сохранить каждый завод. За каждый завод мы бились. Вот сегодня что бы без порохового делала наша армия? — добавил Рустам Минниханов. Он также подчеркнул, что выполнение государственного оборонного заказа в полном объеме и в срок является приоритетом: «Обращаюсь ко всем руководителям предприятий Татарстана. Президент России Владимир Путин обозначил, что ключевая задача ОПК — обеспечение всех подразделений вооружением, техникой, снаряжением и боеприпасами хорошего качества и в короткие сроки».

Директор Казанского порохового завода Александр Лившиц рассказал, что предприятие перешло на круглосуточный режим работы в три смены. Фото: tatarstan.ru

«В настоящее время мы вновь переживаем переломный момент»

Перед участниками заседания также выступил и депутат Госсовета Татарстана, участник СВО Эдуард Шарафиев.

— Через несколько дней наша страна будет отмечать самый великий и значимый праздник — День Победы в Великой Отечественной войне. Прошло уже 78 лет с того дня, как завершилась великая эпопея, в ходе которой наш народ сломал хребет немецкому фашизму. Все мы знаем, сколько боли и несчастий принес на нашу землю гитлеровский мрак. Мы помним, как много людей погибло, и эта память до сих пор жива в каждой российской семье, — сказал он.

Фото: tatarstan.ru

Однако, как подчеркнул Шарафиев, за эти почти восемь десятилетий «наши западные партнеры» внедряли во всем мире единую глобальную систему «братства», призывающую отказаться от своих ценностей и истории. По его словам, это была «попытка победить (Россию, — прим. ред.) невоенным путем».

— Враг за это время нисколько не изменился. Он остается таким же жестоким и коварным, каким он и был восемь десятилетий назад. Прискорбно, что какая-то часть нашего народа попала под враждебное влияние и впала в ересь русофобии и нацизма. Об этом тяжело говорить, но в настоящее время мы вновь переживаем переломный момент, когда в очередной раз поставлена на кон судьба нашего Отечества, — заявил депутат.

По его словам, сегодня обычный солдат вновь встал на защиту обычного народа. Как отметил Шарафиев, подвиги участников специальной военной операции на Украине должны быть также увековечены для воспитания подрастающего поколения. Так, депутат обратился к Рустаму Минниханову с просьбой поручить Минкульту начать работу по созданию в Казани республиканского музея СВО. Кроме того, он попросил организовать в районах фотовыставку об участниках военного конфликта и тех, кто оказывает им поддержку, находясь в регионе.

«Давайте мы какое-то наше креативное предложение сделаем?»

В завершение сегодняшнего заседания Рустам Минниханов напомнил, что в настоящий момент на территории Татарстана проживает чуть более 14 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны — «к сожалению, время неумолимо, участников и свидетелей тех исторических событий остается все меньше. В 2020 году таких было более 33 тысяч человек».

По его словам, мероприятия, связанные с празднованием 78-й годовщины Победы, проводятся в течение года, но период с 1 по 9 мая связан с большим количеством событий, которые предполагают массовое скопление людей. В этой связи раис республики поручил МВД по Татарстану, МЧС и Минздраву обеспечить безопасность и сопровождение всех запланированных мероприятий. Также Минниханов поручил Минсоцзащиты обратить особое внимание на постоянную индивидуальную работу с ветеранами, а министерствам и вузам — привлекать волонтерский корпус республики к самому активному участию в мероприятиях.

— Муниципалитетам с привлечением волонтерского корпуса следует завершить мероприятия по очистке и приведению в порядок воинских захоронений и мест воинской славы, поддерживать их в надлежащем состоянии на постоянной основе. В основном у нас везде порядок, но пишут, что бывают обрушения. Если уж вы на свой мемориал денег не можете найти, то не знаю, а надо ли вам дальше находиться на этой работе? — сказал он.

Фото: tatarstan.ru

Он напомнил, что акция «Бессмертный полк» как шествие в этом году отменена по соображениям безопасности. Однако, по его словам, в городах будут реализованы другие предложенные форматы:

— Я очень сожалею. Мое мнение — что самое удачное из всех наших мероприятий. Самое патриотическое. Но решение принято руководством страны, и это не обсуждается. Необходимо реализовать предложенный формат: это портреты на автомобилях, одежде, в социальных сетях. Давайте мы какое-то наше креативное предложение сделаем? Даже на автомобиль уже приятно портрет поставить, но это от души должно быть! — подчеркнул раис Татарстана.

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