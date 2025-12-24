Отраслевые СМИ: что делать чтобы «выжить?»

Какой будет отраслевая пресса в 2026 году, и кто в ней останется?

Фото: предоставлено Алибековой Патимат

2024—2025 годы стали для отраслевых СМИ периодом глубокой перестройки. Сокращение рекламных бюджетов, перераспределение внимания аудитории в пользу цифровых платформ, рост роли искусственного интеллекта и изменение модели потребления профессионального контента поставили перед издателями принципиальный вопрос: какой будет отраслевая пресса в 2026 году, и кто в ней останется? Ответы в статье медиа-эксперта с 20 летним опытом Патимат Алибековой.

В отличие от универсальных медиа, отраслевая пресса изначально работала с узкой, профессиональной аудиторией: управленцами, экспертами, регуляторами, научным и бизнес-сообществом. Сегодня именно это становится ее ключевым конкурентным преимуществом — при условии, что издатель готов менять модель работы.

Рынок профессиональных медиа демонстрирует устойчивую тенденцию к консолидации. Проекты, ориентированные исключительно на рекламу или перепечатку новостей, либо закрываются, либо уходят в «спящий режим». Отраслевая пресса без цифровизации, разносторонних форматов коннекта с аудиторией, новых идей, собственной экспертизы и живых связей с профессиональным сообществом не выживает.

По данным Mediascope, в первой половине 2025 года 77% медиапотребления в России приходится на мобильные устройства, около 30% — на десктоп. При этом пользователи стали читать дольше: среднее время чтения выросло до 5,5 минуты на десктопе и до 3 минут на мобильных устройствах. Это важный сигнал: аудитория устала от бесконечного скролла и все чаще выбирает осмысленный контент.

Цифровые платформы и телеграм-каналы привели к экспоненциальному увеличению контента и усложнению медиаландшафта без рамок и границ, это сильно затрудняет восприятие информации. Растет потребность в структурированных данных и аналитике, без лишнего скроллинга, которые традиционно обеспечивает отраслевая пресса.

Одновременно меняется рекламный рынок. По данным АКАР и АЦ РИР, стоимость разработки коммуникационной стратегии в 2025 году выросла на 35% (в среднем до 1,9 млн рублей), а спрос на долгосрочные креативные концепции впервые опередил тактические кампании — 62% против 60%. Более половины компаний переходят к модели годового и более длительного партнерства с агентствами. В этой связи упор нужно делать не на массовый охват, и количество публикаций, а на стратегию и доверие, персонализированные долгосрочные коммуникации.

Несмотря на рост цифровых платформ, отраслевая пресса сохраняет устойчивый спрос, почему?

Во-первых, экспертность вместо скорости. Профессиональной аудитории важны не новости «здесь и сейчас», а более глубокий анализ рынка в целом. Для руководителя, работающего, например, в строительной отрасли, важно понимать: какие инициативы и проекты формируются со стороны госорганов, какие изменения готовятся в нормативно-правовой базе, кто сегодня является ключевыми игроками рынка и с кем потенциально возможно выстраивать партнерства, какие государственные программы и заказы открывают новые возможности для бизнеса и т. д. Самостоятельный сбор такой информации требует значительных временных ресурсов и постоянного мониторинга десятков разрозненных источников — от официальных документов и отраслевых заявлений до экспертных комментариев и рыночной аналитики. Отраслевая пресса выполняет эту работу системно: агрегирует данные, проверяет их достоверность, сопоставляет позиции регуляторов и участников рынка, дополняет картину практическим опытом компаний и живыми кейсами. В результате читатель получает не набор фрагментов, а целостное представление о происходящих процессах в отрасли. Такая аналитика позволяет быстрее ориентироваться в рыночной ситуации, принимать взвешенные управленческие решения и использовать информацию как инструмент развития собственного бизнеса.

Во-вторых, доверие регуляторов и институтов. Государственные структуры, фонды и отраслевые союзы по-прежнему выбирают специализированные издания как площадку для диалога с рынком. И тут что стоит подчеркнуть: чем шире и глубже сотрудничество отраслевого издания с профильными министерствами, ведомствами и государственными институтами, тем устойчивее его позиции на рынке. Такое взаимодействие формирует высокий уровень институционального доверия и напрямую влияет на репутацию издательского дома — как в глазах других государственных структур, так и со стороны частного бизнеса. Однако это доверие невозможно получить формально — его необходимо заслужить. Государственные органы готовы работать только с теми медиа, которые предлагают качественный продукт: глубокую аналитику, профессиональную редактуру, работу с первоисточниками и команду отраслевых экспертов. Важную роль играет и формат взаимодействия. Современный отраслевой издатель — это не только печатное издание, но медиаплатформа, способная выстраивать диалог между государством и рынком. Конференции, круглые столы, серии экспертных обсуждений, итоговые аналитические публикации, цифровые форматы и участие в международных выставках и форумах позволяют не просто транслировать повестку, а формировать ее.

В-третьих, долгий жизненный цикл контента. Аналитическая статья, кейс или обзор работают месяцами и даже годами, в отличие от новостных заметок.

В условиях перегруженного цифрового инфополя издателям отраслевой прессы важно не отказываться от печатного формата, а переосмысливать его роль. Парадоксально, но именно бумага сегодня становится инструментом фокуса. В бесконечной ленте новостей, соцсетей и телеграм-каналов читатель вынужден постоянно переключаться, выхватывая отдельные фрагменты информации, но теряя целостную картину происходящего. Печатный журнал работает иначе. Он задает ритм и структуру потребления контента: пролистав номер, читатель за короткое время получает концентрированное представление о состоянии отрасли, ключевых трендах, рисках и точках роста. Это не скроллинг, а осознанное чтение — с возможностью вернуться к материалу, сопоставить данные, сделать выводы, ознакомиться с готовой аналитикой от экспертов. При этом сохранение печатного формата не противоречит развитию цифровых каналов. Напротив, устойчивые отраслевые медиа в 2026 году — это гибридная модель, где бумага отвечает за глубину, доверие и системность, а цифровые форматы — за оперативность, диалог с аудиторией и расширение охвата. Такое сочетание позволяет издателю оставаться ориентиром в отрасли, а не просто еще одним источником шума в ленте.

Выживание и развитие отраслевых СМИ в ближайшие годы напрямую зависят от их способности выйти за рамки классической печатной модели и стать полноценной коммуникационной платформой.

Итог, что делать:

мультимедийный комплекс продвижения: печатные форматы, сайт, диджитал-платформы, телеграм-каналы, видеоконтент, спецпроекты и онлайн-инструменты, обеспечивая клиенту и партнерам единое медиаприсутствие;

системное сотрудничество с государственными структурами, основанное на доверии, экспертизе и высоком качестве аналитики;

тексты должны быть живыми, эмоциональными и человечными, передавать реальный опыт, закулисье процессов и позицию профессионалов, а не ограничиваться сухой фиксацией фактов;

постоянная работа над расширением партнерств с бизнес-сообществами, профессиональными объединениями, локальными и международными институтами, участие в отраслевых выставках и форумах, расширяя экспертные связи;

персонализированный подход, ставка на качество и выстраивание долгосрочных отношений становятся базовым условием сохранения востребованности отраслевых медиа.

Интернет-газета «Реальное время»