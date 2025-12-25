Казанские ученые нашли гриб, очищающий промышленные загрязнения

Ранее считалось, что подобные процессы возможны лишь при участии бактерий

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Группа ученых Казанского научного центра РАН и Института микробиологии Коми НЦ УрО РАН успешно провели исследование, подтвердившее способность плесневого гриба вида Aspergillus niger перерабатывать высокоопасное химическое вещество — трибутилфосфат (ТБФ). Это открывает перспективы экологически безопасной утилизации вредных загрязнений почвы и воды, сообщает ТАСС.

Ранее считалось, что подобные процессы возможны лишь при участии бактерий, но теперь доказано, что некоторые виды плесени тоже способны справляться с задачей. Российским ученым удалось обнаружить особый штамм грибка, который показал высокую эффективность роста в присутствии трибутилфосфата и потенциально может использоваться для уничтожения токсинов.

Ариана Ранцева