Казанские ученые нашли гриб, очищающий промышленные загрязнения

09:14, 25.12.2025

Ранее считалось, что подобные процессы возможны лишь при участии бактерий

Группа ученых Казанского научного центра РАН и Института микробиологии Коми НЦ УрО РАН успешно провели исследование, подтвердившее способность плесневого гриба вида Aspergillus niger перерабатывать высокоопасное химическое вещество — трибутилфосфат (ТБФ). Это открывает перспективы экологически безопасной утилизации вредных загрязнений почвы и воды, сообщает ТАСС.

Ранее считалось, что подобные процессы возможны лишь при участии бактерий, но теперь доказано, что некоторые виды плесени тоже способны справляться с задачей. Российским ученым удалось обнаружить особый штамм грибка, который показал высокую эффективность роста в присутствии трибутилфосфата и потенциально может использоваться для уничтожения токсинов.

Ранее «Реальное время» писало, что в Альметьевском районе объявили тендер на 9 млн рублей на вывоз и утилизацию промотходов.

Ариана Ранцева

