ФАС проверит сообщения о повышении тарифов на связь с 2026 года
Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что российские операторы связи намерены увеличить стоимость услуг с нового года
Федеральная антимонопольная служба инициирует проверку сведений, опубликованных в СМИ, о планируемом повышении тарифов на услуги связи с 1 января 2026 года. В случае выявления нарушений ведомство готово применить меры антимонопольного реагирования, сообщили РИА «Новости» в ФАС.
Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что российские операторы связи намерены увеличить стоимость услуг с начала 2026 года. Сотовые операторы и интернет‑провайдеры уже начали уведомлять абонентов о грядущем повышении, ссылаясь на ряд объективных факторов: введение новой ставки НДС, общий уровень инфляции, рост затрат на строительство и развитие телекоммуникационных сетей и необходимость инвестиций в модернизацию инфраструктуры.
При выявлении признаков необоснованного завышения цен ФАС вправе инициировать административные процедуры, включая предписания о корректировке тарифов и наложение штрафных санкций.
