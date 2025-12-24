ФАС проверит сообщения о повышении тарифов на связь с 2026 года

Федеральная антимонопольная служба инициирует проверку сведений, опубликованных в СМИ, о планируемом повышении тарифов на услуги связи с 1 января 2026 года. В случае выявления нарушений ведомство готово применить меры антимонопольного реагирования, сообщили РИА «Новости» в ФАС.

Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что российские операторы связи намерены увеличить стоимость услуг с начала 2026 года. Сотовые операторы и интернет‑провайдеры уже начали уведомлять абонентов о грядущем повышении, ссылаясь на ряд объективных факторов: введение новой ставки НДС, общий уровень инфляции, рост затрат на строительство и развитие телекоммуникационных сетей и необходимость инвестиций в модернизацию инфраструктуры.

При выявлении признаков необоснованного завышения цен ФАС вправе инициировать административные процедуры, включая предписания о корректировке тарифов и наложение штрафных санкций.

Рената Валеева