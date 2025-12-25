Минниханов представил проект партнерского финансирования в ЦБ

Фото: скриншот из видео с телеграм-канала "ГАЛИМОВА"

Председатель организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI) шейх Ибрагим бен Халифа аль-Халифа провел презентацию проекта по внедрению партнерских финансов перед руководством Центрального банка России. Встреча прошла в столице совместно с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщила глава пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова.

Особое внимание было уделено успешному опыту реализации пилотного проекта в Татарстане, где уже внедряются элементы партнерского финансирования. Участники отметили высокий потенциал партнерских моделей, соответствующих принципам шариата, и подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества и интеграции аналогичных механизмов в российскую финансовую систему.

Перспективы партнерского банкинга вызвали значительный интерес у главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которая выразила готовность изучить возможности использования инновационного подхода на всей территории России.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане откроется представительство AAOIFI.



Ариана Ранцева